30 år etter Hillsborough-tragedien: Dette skjedde i 1989

Det som skulle bli en gedigen fotballfest under blå himmel i Sheffield, ble på kort tid forvandlet til en av de mørkeste dagene i engelsk fotball. 15. april 1989 dro titusenvis av fotballsupportere til Hillsborough Stadium for å se semifinalen i FA cupen mellom Liverpool og Nottingham Forest. 96 Liverpool-supportere kom aldri hjem.

Døden gjorde ikke forskjell på noen denne dagen. Kvinner, menn og barn ble klemt i hjel. Det yngste offeret var ti år gamle Jon Paul Gilhooley, Liverpool-legenden Steven Gerrards fetter. I tillegg ble 766 personer skadd.

Politiet la skylden for tragedien på Liverpool-supporterne. Det tok 23 år før sannheten så dagens lys. Fortsatt kjemper familie og pårørende for rettferdighet.

Klemt i hjel

På kampdagen for 30 år siden forsøkte tusenvis av supportere å komme inn på stadionet kort tid før kampen skulle starte klokken 15.00.

I trengselen ble portene utenfor stadion åpnet og tilskuerne ført inn på den delen av ståtribunen der det allerede var fullt. I stedet for å utsette avspark, valgte man å åpne inngangsportene.

De som sto lengst nede ble presset og klemt i hjel mot gjerdet som skilte tribunen fra banen, mens flere besvimte og ble trampet ned. Andre ble løftet opp på andre tribunenivåer, mens noen ikke hadde noen mulighet til å komme helskinnet fra trengselen.

Ettersom politiet ikke forsto alvoret i situasjonen ble aldri nødutgangene åpnet.

Klokken 15.06, seks minutter inn i kampen, hadde de første supporterne kommet seg over sikkerhetsgjerdet og inn på banen. Kampen ble stoppet. Det lå døde kropper lå over alt – tragedien var et faktum.

AP Photo / NTB scanpix.

Ikke supporternes skyld

Den første tiden etter hendelsen prøvde politiet å legge skylden for tragedien på tilskuerne selv, ved å hevde at det var berusede og aggressive tilhengere som hadde skapt trengselen. Allerede i 1990 konkluderte Taylor-rapporten med at den viktigste årsaken til det tragiske utfallet var manglende kontroll fra politiets side.

I 2012 konkluderte en uavhengig kommisjon at Liverpools supportere ikke hadde skyld. Derimot ble det konkludert at det var det svikt i politiets rutiner som var hovedårsaken til at 96 personer døde.

I alt fem personer er tiltalt i forbindelse med Hillsborough-tragedien, blant dem tidligere politisjef David Duckenfield (74) og tidligere Sheffield Wednesday-sjef Graham Mackrell (69).

I april klarte ikke juryen å avgjøre skyldspørsmålet i saken mot Duckenfield, mens Mackrell ble funnet skyldig i å ikke ha oppfylt sikkerhetskravene på stadion da ulykken skjedde.

Saken mot Duckenfield, som i 2012 innrømmet at han gjorde en feil som direkte forårsaket dødsfallene, kommer opp for retten igjen senere. Saken mot de tre siste starter i september.

Fakta: Fakta om Hillsborough-tragedien Mandag er det 30 år siden Hillsborough-tragedien i Sheffield der 96 Liverpool-supportere mistet livet. * 15. april 1989: 96 mennesker mistet livet i trengselen som oppsto på Hillsborough i Sheffield før og under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest. * Liverpool-supporterne fikk umiddelbart skylden for at det oppsto uro på tribuneseksjonen bak det ene målet. * Storbritannias verste idrettstragedie ble klassifisert som en ulykkeshendelse. * 20 år etter tragedien ble de offisielle dokumentene rundt hendelsen offentliggjort. * I september 2012, over 23 år etter tragedien, kom et uavhengig panel fram til at Liverpools supportere ikke på noen måte var skyld i det som skjedde, og at hovedårsaken var politiets mangel på kontroll. En ny etterforskning ble iverksatt. * Både Englands fotballforbund (FA) og daværende statsminister David Cameron ba om unnskyldning overfor de etterlatte. * I desember 2012 innrømmet David Duckenfield, politimannen som hadde ansvaret for vaktholdet under Hillsborough-tragedien, at han gjorde en feil som direkte forårsaket dødsfallene. * I mai 2013 gikk flere overlevende etter ulykken til søksmål mot politiet og krevde erstatning. * I april 2014 ble det satt i gang en høring for de 96 ofrene, hvor en jury skulle identifisere hvert enkelt offer og fastslå hvordan vedkommende døde. * I april 2016 kom juryen til at ofrene var uskyldige i ulykken. Samtidig ble det konkludert med at de 96 fotballsupporterne døde som følge av en straffbar handling tilsvarende uaktsomt drap i norsk rettsterminologi. * 29. juni 2017 ble seks personer siktet i forbindelse med Hillsborough-tragedien. Duckenfield var blant dem, og året etter ble han tiltalt for grov uaktsomt drap på 95 av de 96 som døde. * 14. januar 2019: Rettssaken mot Duckenfield startet. Han har erklært seg ikke skyldig. Juryen klarte ikke bestemme seg i skyldspørsmålet og saken må opp igjen på et senere tidspunkt.

Halv stang

På Anfield vil flaggene på Anfield vaie på halv stang mandag, men det vil ikke være noen egen markering på selve dagen, 30 år etter tragedien. Tribuneseksjonen «The Kop» åpnes et par timer på ettermiddagen slik at de som ønsker å sette seg ned å reflektere over hendelsen kan gjøre det der.

Mandag stopper også all aktivitet i klubben opp i ett minutt fra klokken 15.06 for å minnes ofrene.

Søndag ble tragedien markert på Anfield i forbindelse med Liverpools 2-0-kamp mot Chelsea, da begge lagene spilte kampen med sørgebånd. Det ble også holdt ett minutts stillhet før kampen til minne om de 96 ofrene.

