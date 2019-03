Norges G19-landslag slo Tyskland og nærmer seg EM

Norges G19-landslag tok en kruttsterk seier mot Tyskland i EM-kvalifiseringen lørdag. Tobias Christensen ble matchvinner med sin scoring like etter pause.

Start-spilleren sørget for en meget solid seier for de norske gutta med sin scoring tre minutter etter hvilen. Tyskernes keeper måtte gi retur på et frispark, og med venstrefoten satte 18-åringen inn vinnermålet.

Trond Tandberg / Getty Images Europe

Tyskland presset på for utligning, men Norges lovende talenter holdt unna og innkasserte 1-0-seieren i den andre kvalifiseringskampen.

Tyskerne hadde ballen mest, og kom til flest avslutninger med sine tolv, men klarte ikke å få ballen i nettet. Det gjorde derimot Norge på en av sine sju avslutninger.

Gunnar Halles mannskap kunne dermed juble for et godt utgangspunkt før EM-kvalifiseringen avsluttes mot Kroatia 26. mars.

I den første kampen for Norge endte det 0-0 mot Ungarn.

Vinneren av eliterunden går til sommerens EM-sluttspill i Armenia.