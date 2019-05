Sprekpodden: Spørsmål og svar – dette lurer dere på

I februar arrangerte vi nettmøte hvor leserne kunne sende inn spørsmål til ekspertene klinisk ernæringsfysiolog Catrine Borchsenius og personlig trener (PT) og muskelfysiolog Helene Høimyr.

Selv om de satt å svarte i mange timer, fikk vi inn så mange spørsmål at det var umulig for dem å komme gjennom alle.

Derfor inviterte vi Helene Høimyr tilbake i Sprekpodden, for å svare på noen av de spørsmålene de ikke rakk å svare på.

Dette var noen av dem:

Magefettet

Marie (40): Det siste halve året har jeg gått ned fem kilo ved hjelp av trening og kutte ut småspising. Nå lurer jeg på hvordan jeg går ned de siste tre til fire kiloene som ligger rundt livet.

– For det første, her har Marie klart det vi alle drømmer om. Hun har klart å trene mer, og klart å slutte med småspisingen. Det er veldig bra, sier Høimyr.

– Dessverre så går det ikke an å punktslanke. Men det går an å stramme opp den indre muskulaturen i buken, det vi kaller korsettet. Det er de indre magemusklene som holder buken oppe, så det kan hjelpe på, sier PT’en.

For å aktivere disse musklene er det viktig å ikke gjøre for tunge eller tøffe øvelser.

– Gjør øvelser hvor du kjenner du har full kontroll på musklene. Som å ligge på ryggen og heve bena. Med en gang det blir for tungt, er det de ytre musklene som jobber, sier hun.

Hva er godt nok?

Hilde: Jeg trener styrketrening i grupper to ganger i uken, og jogger en til to ganger i uken. I tillegg går jeg tur med hunden hver dag. Jeg lurer på når kan man si seg fornøyd med å gjøre nok for å holde seg i form?

– Dette er et veldig godt spørsmål, som jeg tror jeg aldri har fått før, sier Høimyr.

– I dag er det mange som tror at man må gjøre de helt ekstreme tingene for å være «god nok», men alle skal faktisk ikke bli verdensmestere. Vi skal leve også, og for noen er treningen noe de gjør for helsen. Et godt utgangspunkt er å tenke at man skal være 30 minutter aktiv hver dag, men moderat intensitet. Det betyr at man får opp pulsen litt, sier hun.

Hør flere spørsmål og svar om trening i ukens episode av Sprekpodden.