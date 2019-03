Seks mål på tre kamper - Messi herjet med to mål i lokalderby

BARCELONA-ESPANYOL 2–0:

Lionel Messi scoret begge målene da Barcelona slo Espanyol 2-0 i lørdagens lokalderby i La Liga.

Argentineren gjorde 1-0 på et frispark i det 71. minutt, og rett før full tid satte han inn 2-0 fra kloss hold. Messi har scoret seks ganger på de tre siste kampene, og målene lørdag gjorde også at han passerte 40 mål for Barcelona i sin sesong nummer 11 på rad.

Få problemer

Messi er toppscorer i La Liga med 31 scoringer. Det er hele 13 scoringer flere enn lagkamerat Luis Suárez på 2.-plass på den statistikken.

Fakta: Spansk 1. divisjon fotball lørdag, 29. runde: Alavés – Atlético Madrid 0-4 (0-2) Mål: 0-1 Saúl (5), 0-2 Diego Costa (11), 0-3 Álvaro Morata (59), 0-4 Thomas Partey (84). Barcelona – Espanyol 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Lionel Messi (71), 2-0 Lionel Messi (89). 92.795 tilskuere. Celta – Villarreal 3-2 (0-2) Mål: 0-1 Karl Toko Ekambi (11), 0-2 Alfonso Pedraza (15), 1-2 Iago Aspas (50), 2-2 Maximiliano Gomez (71), 3-2 Aspas (str. 86). 22.315 tilskuere. Getafe – Leganés 0-2 (0-0) Mål: 0-1 Michael Santos (49), 0-2 Juanfran (83). 12.705 tilskuere. Senere kampstart: Alavés – Atlético Madrid (20.45).

Seieren til Barcelona var den tolvte på rad på hjemmebane mot naboen Espanyol og har nå ti poengs luke til serietoer Atlético Madrid. De hadde lørdag få problemer med å ta alle poengene borte mot Alavés.

Banket naboen

Saúl satte inn 1-0 drøye ti minutter ut i kampen, før de tidligere Chelsea-spillerne Diego Costa og Álvaro Morata satte inn hvert sitt mål og økte til 3-0. Thomas Partey avsluttet scoringsfesten da han fastsatte sluttresultatet til 4-0 seks minutter før slutt.

Atlético Madrid har fem poeng ned til Real Madrid på tredjeplass, men har spilt én kamp mer.