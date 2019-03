Seier, så vidt, på Solskjærs store dag

MANCHESTER UNITED - WATFORD 2–1

OLD TRAFFORD, MANCHESTER: Det kunne gått galt på Ole Gunnar Solskjærs store dag. Men Manchester United er åpenbart i en modus hvor de kan spille dårlig og likevel vinne det som i målprotokollen kan se ut som komfortable seiere.

For første gang gikk ut han ut på scenen i «Drømmenes teater» som ubestridt sjef for Manchester United. Nå var det han som var «the gaffer» som han i alle år kalte den virkelige United-legenden, Alex Ferguson.

Solen over Solskjær

Denne dagen i teateret var det hans drøm som gikk i oppfyllelse. Et solskjær lekte med Old Traffords imponerende stadionstruktur. En lørdag i like før kalenderen viste april. Det var vår i Manchester. En ny tid og en ny sjef.

«Matchday scarves! Ollie, ollie scarves!». Piratskjerfselgerne på vei opp til stadion har ikke mistet sitt økonomiske gangsyn. Ole Gunnar Solskjær selger.

I det ene hjørnet på stadion henger nok en gang banneret med påskriften «20LEGEND». Det ble hengende et par år etter at han ga opp spillerkarrieren, trente reservelaget og lekte med tanken på at han en dag skulle trene det viktigste laget i Manchester, England, Verden. Men så ble banneret borte. Alle minner tæres av tiden.

Reuters/Jason Cairnduff

Hyllesten

Men minnet om mannen som «put the ball in the Germans’ net» for 20 år siden var ikke lenger borte at bannerne dukket opp igjen like etter 19. desember i fjor. 20LEGEND var innleid vikar. Vikaren overbeviste og ble fast ansatt.

Banneret er tilbake, og før kampen svarte Stretford End med å rulle ut et enormt laken med bilde av Solskjær, og nettopp påskriften «20LEGEND».

Mange arbeidsgivere har opplevd at den strålende vikaren ble en relativt udugelig latsabb bare dager etter at arbeidskontrakt var underskrevet og fast jobb i boks. Ole Gunnar Solskjær har vært strålende som vikar. Nå skulle han vise at han var fast jobb verdig.

Tøffe 20 minutter

Men i 27 minutter og 11 sekunder så han nesten ut til å være han vikaren som sviktet da han fikk fast jobb. Watford hadde vært best i det meste og først i alt de første 25 minuttene av kampen. Helt til Luke Shaw, på en kontring, spilte Marcus Rashford nydelig gjennom. Rashford sviktet ikke alene med keeper.

Det var nettopp det som skulle til. Det som fikk Solskjærs gutter til å skjønne at det var alvor nå. United så seg ikke tilbake resten av første omgang.

Nå kom de kjappe kombinasjonene mellom Rashford, Martial, Pogba og Mata. Kanskje litt for mange kombinasjoner enkelte ganger. United hadde flere muligheter hvor de kunne avsluttet på et tidligere tidspunkt i stedet for å skulle tråkle seg hele veien til mållinjen.

Dermed kunne Solskjær gå til pause med hevet hode.

ANDREW YATES / X03469

Fikk bakoversveis nok en gang

Men han fikk nye grunner til bekymring da 2. omgang startet. På nytt var det Watford som hadde kontroll. Gjestene var først på ballen, de kom i bølger mot Uniteds mål. Feilpasningene ble mange, Pogba overvurderte seg selv, forsvaret virket ikke patent. Gang på gang var Watford i ferd med å utligne.

Ett kvarter ut i omgangen skjønte Solskjær at her måtte han ta noen grep. Hele benken ble sendt i oppvarming, og plutselig var han oppe i stående i teknisk sone.

Juan Mata og Ander Herrera ble tatt av. Inn kom Andreas Pereira og Jesse Lingard.

Ikke lenge etter kom målet. Det kunne diskuteres om Anthony Martial var offside på pasningen fra Jesse Lingard som til slutt endte i mål.

Men dommer dømte mål og linjedommer var ikke i tvil. Dermed 2–0. Dette hadde strengt tatt ikke Watford fortjent. De hadde dominert i 30 minutter.

Watford fikk sin redusering. I det 89. minutt gled Abdoulaye Doucoure gjennom hele United forsvaret og reduserte ledelsen.

Men det blir ikke tatt hensyn til når laget heter United og manageren heter Solskjær og har status som legende. Det kom for sent.

ANDREW YATES / X03469

