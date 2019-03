United-kjenner mener Solskjærs «bryllupsreise» er over. Nå handler alt om én ting.

Torsdag ble det klart: Ole Gunnar Solskjær får jobben som Manchester United-manager permanent. Nordmannen har signert en tre år lang avtale med klubben han også gjorde stor suksess i som spiller.

– Det er nå det harde arbeidet starter, sa Solskjær ifølge NTB da storklubben bekreftet at han er lagets nye permanente manager.

Med den nye kontrakten følger etter alt å dømme også nye krav og forventninger til Solskjærs arbeid.

– Vi mistenkte jo en stund at han ville få jobben etter de gode resultatene, men han kan ikke gjemme seg bak dem lenger. Han må begynne på nytt igjen, sier Paul Hirst, som dekker Manchester United for den engelske avisen The Times.

Behøver ligatittel

Solskjær har ledet Manchester United til 14 seire, to uavgjorte og tre tap. De gode resultatene har tatt laget til kvartfinale i Champions League. I tillegg er også fjerdeplassen, som gir spill i neste sesongs utgave av Europas største turnering, innen rekkevidde.

Hirst er klar på hva som nå må være Solskjærs mål de neste årene.

– Topp fire denne sesongen ville vært en stor bragd, men klubben har ikke vunnet Premier League på seks år. De har ikke vært i nærheten. Solskjær vet at det er hans store utfordring.

Laget endte på annenplass forrige sesong da Solskjærs forgjenger, José Mourinho, var manager, men laget så aldri ut til å faktisk kunne hente pokalen under portugiserens ledelse. Hirst tenker at en ligatittel fort er det som kan føre til at Solskjær blir i klubben lenger enn den tre år lange kontrakten.

– Ligaen er Uniteds «bread and butter». De har gått så lenge uten å vinne. Det er så sårt for dem. Det hjelper ikke at lagene som kjemper om tittelen nå er rivalene Manchester City og Liverpool. Det er pinlig.

På torsdagens pressekonferanse var Solskjær selv klar på at det nå handler om å vinne pokaler.

– Og det er det vi er vant med her. Selvfølgelig håper jeg at jeg er med på det, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at vi kan feire et trofé, sa han.

«Bryllupsreisen er over»

Bjarte Valen er journalist i United.no, nettsiden til Manchester Uniteds offisielle norske supportergruppe. Han bor i London og pendler stadig til Manchester. Også han tror at ligaen vil være viktigst for hvordan Solskjærs arbeid blir vurdert.

– Mourinho vant Europa League og ligacupen, i tillegg til at han tok United til Champions League. Likevel er det etterlatte inntrykket at han ikke var en suksess. Om Solskjær vinner en av de to store, vil han score enormt høyt hos fansen, sier Valen.

Han mener den faste ansettelsen nå betyr at «bryllupsreisen» er over.

– Nå handler det om at han stiller likt med resten. Da vil alle forvente at han og Manchester United er nærmere toppen i Premier League.

– Hvis han får United med i gullkampen i Premier League, tror jeg fansen vil se på det som suksess. Jeg tror de har mer lyst på en eventuell gullkamp der de blir nummer to, istedenfor en ligacuppokal, legger han til.

TV 2s Premier League-kommentator, Kasper Wikestad, tenker også i lignende baner.

– De må kunne være med i kampen om et ligamesterskap. Det er der listen har ligget for Manchester United tidligere.

Handlefest i sommer?

Hirst tror ikke det er nødvendig for Solskjær å endre arbeidsmetodene sine noe spesielt for å oppnå suksess.

– Han behøver ikke å endre mye. Han bør fortsette på samme måte. Mike Phelan (assistenttrener, jour.anm.) har vært viktig med tanke på å gjenopprette koblingen med klubbens historie. Solskjær bør fortsette med mer av det samme. Den virkelige testen for ham er om klubben skaffer ham spillerne han vil ha.

Wikestad mener også at laget behøver større bredde i troppen.

– Han har ikke råd til å gjøre store feilkjøp, sier TV 2s kommentator.

Både Hirst og Valen er enige om at laget behøver en midtstopper, en sentral midtbanespiller og en høyrekant. Spillere som Raphaël Varane, Jadon Sancho, Kalidou Koulibaly og Bruno Fernandes er alle blitt koblet til klubben av diverse britiske medier.

I januar 2018 sikret erkerival Liverpool seg midtstopper Virgil van Dijk. Nå er han en av de viktigste spillerne på laget som kjemper om ligatittelen.

– Liverpool fikk ham ikke først, men måtte vente – og ga full gass da muligheten kom. Nå er han kandidat til å bli årets spiller. De trengte en forsvarssjef. Det fikk de. United må gjøre litt det samme. De må ha forsterke posisjoner der det er behov. Får de spillerne de vil ha, vil alle forvente at de kjemper i toppen, sier Valen.