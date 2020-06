Holund slo opp fire år gammel skade i søvne: – Da jeg våknet, føltes det nesten som om skulderen var ute av ledd

En skulderskade han egentlig skulle operert for fire år siden, plager verdensmester Hans Christer Holund (31) i sesongoppkjøringen. Derfor er han nå oftere å finne på friidrettsbanen.

Hans Christer Holund sliter med en vond skulder i sesongoppkjøringen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN NORWAY

NITTEDAL:

September 2016: Det er landslagssamling i de italienske alpene. Landslagsguttene tar T-kroken opp på breen i Stelvio for sin første ordentlige skitur på flere måneder. Vel fremme på toppen bærer de skiene sine et lite stykke før treningsøkten kan starte. Men på isen sklir Hans Christer Holund og faller i bakken med et smell. Den venstre skulderen går ut av ledd.

14 dager senere er konklusjonen fra norske spesialister klar: Holund må opereres.

Men operasjon betyr et halvt år på sidelinjen, og Lahti-VM 2017 nærmer seg med stormskritt. Holund bestemmer seg for å forsøke å trene bort skaden.

– Hvis du driver med toppidrett, har du så og så mange år på deg. Da sitter det langt inne å gi opp en hel sesong, sa han til Aftenposten i oktober 2016.

Juni 2020: Aftenposten møter Holund på hans lokale friidrettsbane hjemme i Nittedal. Igjen er skulderen vond. Derfor er rulleskiene byttet ut med joggesko. I et lokalt stevne skal han forsøke å forbedre sin personlige rekord på 3000 på 8.36, satt på Bislett uken før.

– Målet er å slå den. Så er det en magisk grense på 8.30 som hadde vært gøy å komme under, sier han noen timer før løpet.

Fakta Hans Christer Holund Alder: 31 år (født 25. februar 1989) Klubb: Lyn Meritter, OL: En bronse (30 kilometer skiathlon i 2018) VM: Ett gull (50 kilometer fristil i 2019) (NTB) Les mer

Blusset opp i søvne

Denne sommeren har skulderskaden fra 2016 gjort at joggeskoene flere ganger er blitt foretrukket foran rulleskiene. Nå er han på bedringens vei.

– Skøyting går veldig bra. Klassisk går bra så lenge jeg går i kupert terreng og får gått diagonalt. Det er stakingen som er utfordrende ennå, forteller han.

Hans Christer Holund kom først i mål på 3000 meteren på Nittedal Sentralidrettsanlegg. Tiden ble 8.33. Personlig rekord med 3 sekunder. Det var han godt fornøyd med. Foto: Sondre Moen Myhre

Med rulleski på bena kreves det ofte mer staking. Derfor får Holund av og til kjenning i skulderen når somrene kommer.

Men denne gangen var det også en enda mer spesiell årsak til at skaden igjen blusset opp.

– Det høres nok litt rart ut, sier han og humrer.

– Men det var en kombinasjon av rulleski og at jeg rett og slett sov litt skjevt. Jeg lå på den skulderen en natt. Da jeg våknet, føltes det nesten som om skulderen var ute av ledd. Det var det som utløste det, egentlig. Så det er fullt mulig å sove på seg skade også, sier han og ler enda mer hjertelig.

Har ført til spesiell stil

31-åringen forteller at et trent øye faktisk kan se hvordan teknikken hans har endret seg før og etter fallet i Stelvio.

– Hvis du følger med på vinteren, så ser du at «pendelen» er litt skjev. Spesielt når jeg fører den bakover. Da går den ut til siden. Jeg tror ikke det hindrer meg så veldig mye, men du kan faktisk se det.

Verdensmesteren er likevel trygg på at kroppen skal være frisk og rask til vintersesongen starter. Operasjon er fortsatt totalt uaktuelt.

– Nå har det gått såpass lenge, og jeg ser at det ikke hindrer meg i de periodene jeg er bra. Jeg er 31 år og har egentlig ikke tid til å operere nå. Tiden går. Jeg kan ikke kaste bort seks måneder med rehabilitering, sier han nok en gang lattermildt.

For ett år siden fortalte nittedølen til VG at OL i Beijing blir hans siste mesterskap. Nå er han ikke like sikker.

– Hvis jeg gjør et veldig godt OL og tror jeg har muligheten til å prestere på aller høyeste nivå året etter, så skal man aldri si aldri!