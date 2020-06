Eliteserien direkte: Debutant sendte Brann i ledelsen

Sandberg setter fart og blir tatt av Koomson. Frispark i fin posisjon for et innlegg her.

Så kombinerer Pedersen og Leite elegant på venstresiden til Haugesund før førstnevnte nøler litt. Velger til slutt et innlegg, men ballen sklir av foten og ender over mål til utspark.

Ikke like stor klasse over corneren til Sandberg som pasningen i forkant. Skrur den ut bak mål til femmeter.

Har vært litt mer rolige minutter her enn åpningsminuttene var. Det er to lag som kjenner og føler litt på hverandre her på Haugesund stadion. Ingen får det til å klaffe helt offensivt ennå.

Stygg feilpasning fra Tiedemann Hansen mot Pedersen. Koomson snapper opp, men backen får satt inn en fot som gjør at det blir innkast og ikke et løp med ball i bakrom.

