Her feirer Start-spillerne opprykket: - Alt er fantastisk

– Det er meget bra oppmøte. Alt er helt fantastisk i kveld. Vi får håpe vi får en fin kveld sammen.

Det sier Martin Ramsland til Fædrelandsvennen på festen på Bølgen og Moi på Aker Brygge onsdag kveld.

Den villeste euforien har lagt seg. Nå går Trond Moi rundt med burgere og drikkevarer til spillere og trenere. Etter en lang sesong og en kamp som virket helt ferdig til pause, så skulle det smake med en feiring.

Rundt hundre Start-supportere hadde møtt opp for å feire med sine helter. Champagnekorker ble sprettet og Start-skjerf var rundt hodet i stedet for halsen. Slik det skal være når et opprykk er sikret. Spesielt på det viset.

Så fortsatte festen uten presse til stede. Sikkert til langt ut i nattetimene.

Se video og bilder fra kvelden ved å dra deg nedover i saken:

