Endelig kan Oilers-spilleren smile: – Nå skal jeg vise hva jeg kan

Anders Tangen Henriksen er fornøyd med å være tilbake i Oilers. Aftenbladet møtte 26-åringen på Hamar før turneringen som spilles i CC Amfi der Oilers skal måle krefter mot Storhamar, Vålerenga og Lillehammer.

Da Anders Tangen Henriksen (26) forlot Oilers for tre år siden, var det med en følelse av at han ikke hadde fått ut det han var god for. Nå har Stavanger-karen fått en ny sjanse. Og den skal han gripe med begge hender.

