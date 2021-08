Hinna snudde til seier på tampen over Kopervik

Hinna lå under 1-2, men snudde til 5-2-seier mot Kopervik i G19 Elite søndag.

Kampens første scoring kom tidlig. Bjørnar Høyland Ulfeng sendte Hinna i ledelsen etter bare tre minutter da han satte ballen i nettet til 1-0, men ti minutter senere scoret Harald Hystad Haringstad for Kopervik. Hjemmelaget fikk et forsprang da Mads Emil Steensnæs satte inn 2-1 fire minutter før pause.

Scoring fra elleve meter

Etter 65 minutters spill utlignet Håkon Vassøy Nilsen for Hinna, og Thomas Strand-Grude sendte Hinna i føringen igjen da han satte inn 3-2 etter 77 minutter. Mohammed Odai Al-Azaizi sørget for at resultattavla viste 4-2 like etterpå, og Fredrik Krohn Næsheim (Hinna G19) scoret fra straffemerket tre minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-5.

Ny runde - nye muligheter

Det var sesongens første seier for Hinna.

Koperviks Per Skjølingstad Thorvaldsen og Jonas Gaupås fikk gult kort. For Hinna fikk Odai Al-Azaizi gult kort.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Kopervik måle krefter med Sandnes Ulf 4. september. Hinna møter Bryne 5. september.

