Mennene får syv ganger mer i premiepenger: – Urettferdig

– Det burde vært mye mer likt. Vi er tross alt i 2021, sier kombinertsjef Ivar Stuan.

Gyda Westvold Hansen alene til mål i det andre rennet i Sommer Grand Prix. Det gikk i Steinbach-Hallenberg, like ved Oberhof i Tyskland.

Guttene får 34.400 kroner for hver seier. Verdensmester Gyda Westvold Hansen må nøye seg med 4900 kroner.

Gullvinneren fra sist VM i Oberstdorf vant fem konkurranser på rad i Sommer Grand Prix i Tyskland og Østerrike. Guttene konkurrerte på de samme arrangørstedene. Da hun gikk på pallen, var ikke uttellingen like god.

– Jeg synes det er litt dumt og urettferdig at de får syv ganger mer, sier 19-åringen.

Førstepremien på kvinnesiden var på rundt 4900 norske kroner (500 sveitsiske franc CHF). På herresiden var det rundt 34.400 norske kroner (3500 CHF) for hvert renn.

I tillegg fikk sammenlagtvinneren på kvinnesiden rundt 7900 norske kroner (800 CHF). Herrenes gevinst sammenlagt var 69.000 norske kroner (7000 CHF).

– Jeg hadde forstått forskjellen hvis den ikke var så stor, kommenterer verdensmesteren fra Dalsbygda.

Gyda Westvold Hansen vant alt hun var med på i Tyskland og Østerrike.

Hansen fikk likevel, fordi hun vant alle rennene, med seg 31.000 kroner totalt.

På herresiden var det Ilkka Herola som vant sammenlagt. Finnen hadde to seire. Hvis han hadde hatt like god uttelling som østerdølen, ville han endt opp med 231.000 kroner. Nå ble det likevel drøye 180.000 kroner på 26-åringen.

Sportssjef Ivar Stuan i kombinert synes det er merkelig at forskjellen er så stor.

– Det burde vært mye mer likt fordelt mellom kjønnene. Vi er tross alt i 2021.

Han legger til at det går sakte fremover, men for sakte.

Langrenn går foran

Av andre skiidretter i FIS-systemet har langrenn kommet lengst. Der er det lik utbetaling for seier. I hopp får kvinnene omtrent en tredjedel av det herrene får.

– Årsaken er, ifølge den informasjonen jeg har fått, at det er lavere inntekter knyttet til verdenscup for kvinner, sier sportssjef Clas Brede Bråthen i hopp.

Han mener at dersom viljen nasjonalt og internasjonalt hadde vært der, ville det vært fullt mulig å utligne dette.

– Da må hoppsporten i større grad enn nå få mulighetene til å forvalte og foredle mer av de verdiene som hoppsporten skaper enn hva som er tilfelle i dag, i de fleste nasjoner.

– I skiskyting har det vært likt så lenge jeg har vært med, sier sportssjef Per Arne Botnan.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) valgte tidlig å gå for den linjen.

– Dessuten har satsene økt jevnt og trutt, og antall utøvere som får premier i hver konkurranse.

Gyda Westvold Hansen fra Dalsbygda, kusinen til Therese Johaug, tok historiens første VM-gull i Oberstdorf sist vinter.

Målet er utjevning

Lasse Ottesen, renndirektør kombinert i Det internasjonale skiforbundet (FIS), opplyser at målet er at forskjellen skal utjevnes innen rimelig tid.

– Vi har en lang tradisjon på herresiden og et produkt bygget opp over 20 år. Tidligere har det ikke alltid vært så lukrativt å delta som nå. Siden kvinnene er med for første gang, ble utgangspunktet for satsene det samme som i Kontinentalcupen (COC). Det er kvinnenes nest høyeste nivå.

Ottesen bruker ordet dessverre når han snakker om gapet, men forklarer det med at hver enkelt arrangør i Sommer Grand Prix står for alle kostnadene selv og skaffer sponsorer.

– Synes du det er fair at mennene får syv ganger mer?

– Nei, det er ingen tvil om at forskjellen er for stor, men jeg tror at kvinnene må belage seg på å bruke litt tid på å komme opp på samme nivå økonomisk. Vi skal gjøre det vi kan for å utligne så fort som mulig. Jeg kan love at det skal skje, trolig allerede på neste sommers renn, men ikke til vinteren i verdenscupen.

– Hvorfor ikke det?

– Der er regelverket og et system satt og allerede godkjent av FIS-styret. Vi startet med verdenscup for kvinner i fjor. Da var det 10.000 sveitserfranc fordelt pr. konkurranse til de 15 beste. Inn i kommende sesong er premiepotten økt med 30 prosent.

Ottesen legger til at kombinert har hatt høyere tempo enn andre grener i FIS når det gjelder å få opp premiepenger til kvinnene. Han ser også et stadig høyere nivå.

– Bare fra VM Oberstdorf til nå ser vi en sterk vekst i bredde og unge utøvere på vei opp. Jeg er overrasket dersom kvinnene ikke blir innlemmet i OL i 2026, sier 47-åringen.

Også på den fronten er det en forskjell. Kvinnene får ikke delta i vinterens OL i Beijing.

Gyda Westvold Hansen ga aldri fra seg den gule ledertrøyen i Sommer Grand Prix. Her flankert av toer Ema Valavsek fra Slovenia og Anika Sief fra Italia. Bildet er fra Oberhof.

