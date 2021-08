Ferkingstad bøttet inn mål for Åkra 2

Jonas Ferkingstad scoret fire mål da Åkra 2 vant 12-1 over Torvastad 2 i 6. divisjon i fotball mandag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Tomas Sletten ga Torvastad 2 ledelsen tidlig i kampen med sin scoring allerede etter åtte minutters spill, men åtte minutter senere scoret Ferkingstad for Åkra 2. Åkra 2 tok føringen da Thomas Bremnes satte inn 2-1 ett kvarter før hvilen, og Henrik Simonsen gjorde 3-1 seks minutter senere. David Olsen Tveit (Åkra 2) scoret 4-1 fra krittmerket fem minutter før pause, og like etterpå la Kjell Magne Nilsen på til 5-1. Jøran Johannessen Salomonsen økte ledelsen for Åkra 2 da han satte inn 6-1 noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 6-1 til Åkra 2.

Dommeren pekte på straffemerket

Olsen Tveit scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Ferkingstad økte ledelsen da han satte inn 8-1 seks minutter etter hvilen. Sju minutter senere var hattricket et faktum for samme mann, og Åkra 2 rykket ytterligere i fra da samme spiller økte ledelsen da det var spilt ett kvarter av andre omgang. Avstanden mellom lagene økte daMarius Aanensen satte inn 11-1 for Åkra 2 seks minutter senere, og Åkra 2s Jesper Thorsen scoret fra ellevemetersmerket etter 80 minutter. Dermed endte kampen 12-1.

Mye å se frem til neste runde

Det var Torvastad 2s første tap denne sesongen.

Leif Morten Jægtvik Iversen (Torvastad 2) og Andreas Rasmussen (Åkra 2) fikk begge gult kort.

Åkra 2 har tatt tre poeng på én kamp, og Torvastad 2 står med null poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Torvastad 2 spiller neste kamp mot Leirvik 6. september, mens Åkra 2 møter Leirvik 13. september.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.