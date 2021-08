Sunniva Bru Killingland-dobbel for Havørn

Sunniva Bru Killingland ledet an med to mål i 5-3-seieren over Mastra i J15 2. divisjon. Det var Havørns første seier i årets sesong.

Havørn tok ledelsen da Sunniva Bru Killingland scoret etter tolv minutter, men ett kvarter før hvilen scoret en angrepsspiller for Mastra. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Havørn tok ledelsen på nytt ved Nada Samir Mohammed Ibrahim to minutter etter sidebytte, og seks minutter senere scoret vertene ved Sofie Foldøy Jelsa. Sunniva Bru Killingland la på til 4-1 for samme lag etter 59 minutters spill, og nummer 22 økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 5-1 rett etterpå. Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Mastras nummer 15 reduserte til 2-5. Åtte minutter senere fikk Mastra straffespark, og Siren Østbø scoret fra straffemerket. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-3.

Mye å se frem til neste runde

Etter kampen på Tananger stadion har Havørn tre poeng og Mastra null poeng.

6. september er det ny kamp for Mastra. Da møter de Kåsen. Havørn skal måle krefter med bortelaget 16. september.

