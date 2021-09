Storseier for Vardeneset 2

Vardeneset 2 banket Siddis 12-0 i 5. divisjon i fotball for menn onsdag.

Fabian Amdal Åsland sendte Vardeneset 2 foran da han satte inn 1-0 etter kun fem minutter, og Vardeneset 2 på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da Kristian Ågesen Håvarstein satte inn 2-0. Steffen Klemetsen Jakobsen la på til 3-0 for Vardeneset 2 etter bare ti minutters spill, og 27-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vardeneset 2. noen minutter før sidebytte økte Vardeneset 2 ved Håvarstein. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-0 til Vardeneset 2.

Målshow i andre omgang

Vardeneset 2 økte ledelsen da Matias Kleppe Reinsnos satte ballen i nettet tre minutter etter hvilen. Dermed var stillingen 6-0, og Vardeneset 2 rykket ytterligere i fra da Lars Holm Larsen økte ledelsen etter ett kvarter av andreomgangen. Ti minutter senere la Daniel Olsen på til 8-0 for Vardeneset 2, og Even Småmo satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 77 minutter. Fredrik C. Marthiniussen økte ledelsen for Vardeneset 2 da han satte inn 10-0 fire minutter senere, og fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene økte da Olsen satte inn 11-0 for Vardeneset 2. Marthiniussen økte til 12-0 for Vardeneset 2 rett etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-12.

Tok steg på tabellen

Siddis hadde tatt poeng i alle kampene sine hittil i sesongen før møtet med Vardeneset 2.

Ørjan Aronsen Ellingsen (Vardeneset 2) og Erik Wiik (Siddis) fikk begge gult kort.

Etter onsdagens kamp er Siddis på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Vardeneset 2 ligger på fjerdeplass med åtte poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Siddis måle krefter med Randaberg 2 20. september. Vardeneset 2 møter Finnøy 27. september.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.