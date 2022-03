Johaug gir seg som eliteløper: – Tiden er inne

Therese Johaug slutter som langrennsløper på toppnivå etter sesongen. Det offentliggjorde hun foran lørdagens tremil i Holmenkollen.

Therese Johaug viser fram OL-gullene hun tok i Beijing-lekene.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Therese Johaug går inn til sin første internasjonale mesterskapsgull på tremila i Holmenkollen i 2011-VM.

33-årige Johaug fikk med seg tre olympiske titler fra ukene i Kina. Hun vant også stafetten i 2010-lekene.

Hun er 14 ganger verdensmester og har 80 seirer samt tre sammenlagttitler i verdenscupen. Lørdag stiller Johaug på start på en 30 kilometer i Holmenkollen for siste gang.

– Det er likevel noen skirenn igjen av sesongen som skal fullføres, men tiden er nå inne til å starte fokuset på livet utenfor toppidretten, sier Johaug i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Ringen sluttes

Hun utbroderer avgangen som landslagsløper i et innlegg på Instagram. Der trekker Johaug linjer tilbake til da hun i 2011 tok sin første VM-tittel som senior på nettopp tremila i Holmenkollen.

«På mange måter føles det som om ringen sluttes», skriver langrennsstjernen fra Dalsbygda.

«Egentlig ønsker jeg ikke at reisen skal ta slutt, men det en tid for alt, og jeg tror tiden har kommet for at jeg nå skal gjøre andre ting enn å satse fulltid på langrenn», legger hun til.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn har fulgt Johaugs karriere tett.

– Sammen med Marit Bjørgen har hun gjort kvinnelangrenn til noe ekstra populært. Det er naturlig å avslutte karrieren nå vil jeg si. Det eneste hun manglet i samlingen var individuelle OL-gull, og de klarte hun å vinne tre av i Beijing-lekene, sier Bjørn til NTB.

– Hva gjorde henne så god?

– Hun er en av de best trente idrettsutøverne i Norge gjennom tidene. Hun har en enorm utholdenhet og arbeidsmoral og -kapasitet.

Tenker på ukrainerne

Johaug benytter anledningen til å sette noen ord på krigen i Ukraina. Hun mener den gjør at «mye kan føles meningsløst» og skriver at hjertet hennes ligger hos det ukrainske folk.

«I lys av dette ser jeg ekstra fram til en siste fight på hjemmebane med flagget på brystet og er takknemlig for alt idretten har gitt meg».

Sist helg vant Johaug et tidsdrama på 10-kilometeren i Lahti. Der endte hun 1,2 sekunder foran Natalia Neprjajeva. Den duellen uteblir i Kollen etter at russiske utøvere har fått startnekt i FIS-konkurranser resten av sesongen. Utestengelsen kom som følge av Russlands invasjon i Ukraina.