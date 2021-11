Ingebrigtsen snakker ut om Brann-sparkingen: – Føler meg lurt

Kåre Ingebrigtsen (55) har nektet å snakke om Brann-avskjeden. Frem til nå.

KRITISK: Kåre Ingebrigtsen gir Brann-ledelsen, som sparket ham, det glatte lag.

Bergensavisen var til stede da trønderen ble intervjuet av tidligere TV 2 og Bergens Tidende-journalist Davy Wathne på en pub i Bergen.

Der ga Ingebrigtsen sine tidligere sjefer i Brann det glatte lag.

– Jeg har fått sparken av en rørlegger og gravemaskinfører. Det er de som sitter på kompetansen i norsk fotball, var den krasse dommen fra Ingebrigtsen, ifølge BA.

Styreleder i Brann Birger Grevstad er rørleggerarving. «Gravemaskinføreren» viser til Rosenborgs styreleder, Ivar Koteng, som ga Ingebrigtsen sparken i Rosenborg i 2018.

Grevstad overtok styrelederansvaret i Brann underveis i Ingebrigtsens regjeringstid i Bergen. Treneren mener at det er for lite fotballkunnskap blant mange av lederne i norske toppklubber.

Da Brann-styret hadde ukentlige evalueringsmøter av trenerteamet, skjønte Ingebrigtsen at det gikk mot slutten.

– Det sprer jo en enorm usikkerhet for alle. Både trenere og spillere syntes at det var vanskelig. Da han (Grevstad) gikk ut og sa det, skjønte jeg at noen i styret ikke tålte presset som landet på dem, sa trønderen under intervjuet med Wathne.

Tiden i Brann ble ingen stor sportslig suksess, og i juli i år fikk Ingebrigtsen sparken.

Styreleder Birger Grevstad sier til BA at han ikke vil kommentere Ingebrigtsens uttalelser. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

55-åringen forteller at han i utgangspunktet ikke hadde lyst på trenerjobben, men lot seg overbevise av daværende sportssjef Rune Soltvedt etter at Lars Arne Nilsen fikk sparken i august i fjor.

Ingebrigtsen og klubben var enige om å bygge opp et nytt lag, med unge bergensere som grunnstammen. Treneren ønsket å hente Sivert Heltne Nilsen og Fredrik Pallesen Knudsen, men fikk beskjed om at det ikke var midler tilgjengelig.

Etter hans exit har spillerne likevel funnet veien inn porten på Brann Stadion.

– Jeg føler meg lurt av Brann, sa Ingebrigtsen.

Han ble nylig ansatt som ny sportssjef i bergensklubben Åsane. Ingebrigtsen vant fire seriegull og to cupgull med Rosenborg.

Brann ligger i øyeblikket på kvalikplass i Eliteserien. De har like mange poeng som Stabæk som ligger på direkte nedrykksplass, men har bedre målforskjell. Opp til sikker plass er det åtte poeng.