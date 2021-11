Liverpool sprudlet i storseier – knuste Southampton uten Elyounoussi

(Liverpool – Southampton 4–0) Liverpool fortsatte storformen, og kjørte over Southampton. Nå har Merseyside-laget scoret ti mål på de siste tre kampene.

SMILENE SATT LØST: Liverpool-spillerne kunne smile flere ganger da Southampton ble knust på Anfield.

Etter landslagspausen har Liverpool-toget til Jürgen Klopp virkelig fått opp dampen. Først ble Arsenal slått 4–0, så Porto 2–0, og nå var det Southampton som fikk kjørt seg på Anfield.

To scoringer fra Diogo Jota, en fra Thiago og en fra Virgil van Dijk sørget for at det endte med 4–0-seier for Liverpool mot et Southampton lag uten Mohamed Elyounoussi i troppen.

Liverpool er ett poeng bak serieleder Chelsea, før de møter Manchester United søndag. Tabelltreer Manchester City spiller også søndag, og er to poeng bak Liverpool.

Det ble spilt to andre Premier League-kamper samtidig som Liverpool tok imot Southampton. I oppgjøret mellom Norwich og Wolverhampton startet den norske landslagsspilleren Mathias Normann på midtbanen til Norwich, men han måtte gå av med en skade etter en drøy halvtime. Kampen endte 0–0. I kampen mellom Crystal Palace og Aston Villa var det sistnevnte som til slutt vant 2–1.

Liverpool dundret på fra start, og Jota sendte de røde i føringen allerede før to minutter var passert. Andy Robertson var tilbake fra start, og avsluttet et lekkert Liverpool-angrep med å servere Jota foran mål. Portugiseren var sikker, og plasserte i ballen i nettet bak Southampton-keeper Alex McCarthy.

Ti minutter senere satt ballen i nettet igjen, da Sadio Mané headet et Robertson-innlegg i mål. Scoringen ble derimot ikke stående, siden Mané var i offside i det ballen ble slått.

Southampton hang stort sett veldig godt med etter Liverpools ledermål og hadde flere gode muligheter til å utligne. Spesielt sjansen til Armando Broja etter halvspilt omgang var stor, men han ble stoppet av en god Alisson i Liverpool-buret.

Så smalt det fra Liverpool etter at en halvtime var passert. Først endte nok et nydelig Liverpool-angrep opp med at Jota ble servert foran mål – denne gang fra Mohammed Salah – og igjen var Jota sikker. Han noterte seg for sin syvende ligascoring for sesongen.

Fem minutter senere økte Thiago til 3–0. Spanjolen fulgte opp monstertreffet mot Porto i midtuken, med å score sitt første Premier League-mål for sesongen. Onsdag kveld venter Everton borte i Merseyside-derbyet for Liverpool. Southampton møter Leicester samme kveld.

Kort tid etter hvilen banket van Dijk inn Liverpools fjerde scoring for dagen. Trent Alexander Arnold løftet et hjørnespark inn i feltet, og der reiv van Dijk seg fri. På volley fikk han kjempetreff, og ballen sang i nettet bak en sjanseløs McCarthy.

Etter 4–0-målet tok Liverpool av noe av trøkket på gassen, så da ble det ikke flere scoringer. O