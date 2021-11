Lokal sykkelsuksess i gjørmen på Varatun

De lokale rytterne satte farge på Sandnes Krossfestival.

Thomas Nærland fra Bryne CK ble norgesmester i sin klasse.

Sandnes Sykleklubb arrangerte i helgen Sandnes Krossfestival – hvor det ble arrangert Norgesmesterskap (Nm CX) på lørdag og en regionscup søndag. Det var første gang Sandnes SK (SSS) arrangerte NM i CX.

Løypene besto av rundløyper på rundt 10 minutter sykling og ble kjørt i området Smeaheia/Varatun, hvor SSS har etablert Varatun Bikepark.

Varatun Bikepark løypene er ypperlige til sykkelkross, med løyper på grus, gress, stier og anlagte hinder for anledningen. Løypen er krevende med mye svinger og tekniske partier.

Over 100 deltakere

Store deler av norgeseliten på sykkelkross hadde tatt turen til Sandnes. Det ble tøff konkurranse i aldersbestemte klasser og ikke minst i junior- og seniorklassene.

Maksimal konkurransetid er rundt 1 time for menn senior og noe kortere for de øvrige klassene. Totalt var det over 100 deltakere. Det var rekorddeltakelse for masterklassene, de over 30 år.

Bjørnar Dahle Flesjå er bare 12 år, men viser allerede talent.

Det gror godt i Rogaland. Flere ungdommer og talenter kjørte i de yngre klassene – hvor spesielt Bjørnar Dahle Flesjå (sønn av Gunn Rita og Kenneth) utviste god teknikk. En teknikk han har trent seg til via terrengsykkelen.

Det viser seg at terrengsykkelerfaring er nyttig når krossløypen blir så teknisk som den er i Varatun Bikepark.

Andersen og Borgli på pallen

I masterklassene var det også terrengsyklistene som hadde fortrinn. Truls Veslum, Asker CK hadde raskest tid, tett fulgt av Thomas Nærland, Bryne CK. Begge ble norgesmestere, da de kjører i hver sin aldersklasse.

Menn junior ble vunnet av Kevin Messel, Ringerrike. Av de regionale klubbene gror godt hos Sandnes SK som hadde flere ryttere til start. Sander Granberg var en av de yngre heltene som måtte spyles for gjørme etter rittet.

Sander Granberg ble gjørmete etter rittet i Varatun Bikepark.

Kvinner senior ble en tøff affære. Rogalands egne Susanne Andersen, Stavanger SK/DSM og Stine Borgli fra Sandnes, hadde store ambisjoner om å ta gullet.

Underveis ble det litt for teknisk for landeveispesialistene. Det gjorde at Mie Bjørndal Ottestad, Asker CK/Andy Schleck CP, kjørte inn til NM-gullet. Susanne Andersen tok sølvet og Stine Borgli bronsen.

Susanne Andersen syklet inn til 2. plass bak Mie Bjørndal Ottestad, Asker CK/Andy Schleck CP.

Suveren favoritt

I menn senior var favorittstempelet satt på Tobias Halland Johannesen, Uno X. Johannesen har tatt sykkelverden med storm i år. Han er terrengsyklist, men har i år konvertert til landevei og kjører for Uno X.

Tidligere i år vant han Tour L’Avenir (ungdommens Tour De France), 3. plass fra Liege-Bastogne Liege (U23) og en rekke andre, store plasseringer.

I gjørma i Sandnes fikk han etter hvert slitt seg løs fra forfølgerne og tok en oppskriftsmessig seier.

Arrangørklubben hadde flere ryttere til start, hvor Johan Ravnøy ble beste rytter som nummer fem.