Magnus Carlsen: – Viktig for meg å ha alle tre VM-titlene

Magnus Carlsen (31) hviler ikke på laurbærene. Etter bare to ukers hvile skal han prøve å forsvare sine VM-titler også i hurtig- og lynsjakk.

VM-TROFEET: Magnus Carlsen fotografert i «akvariet» i Dubai etter at han mottok VM-pokalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er viktig for meg å ha alle tre VM-titlene, sa Magnus Carlsen til VG etter at han hadde forsvart VM-tittelen i klassisk sjakk i Dubai.

Carlsen var første gang regjerende verdensmester i klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk samtidig i 2014. I 2019 kopierte han bragden, og etter som mesterskapet i 2020 måtte avlyses som følge av pandemien, har han nå hatt alle tre titlene i to år sammenhengende.

Les også Magnus Carlsen: Trolig mitt siste VM

Han har antydet at oppgjøret i Dubai i november/desember kan bli hans siste VM-match i klassisk sjakk. Derimot er det ingenting som tyder på at han har tenkt å gi seg med VM i hurtig- og lynsjakk – som går som en turnering.

– Allerede under mesterskapet her i Dubai sa Magnus at han gledet seg til VM i hurtig og lyn. Det er mer lystbetont for ham enn en tøff VM-match, forklarte pappa Henrik Carlsen til VG etter seieren over Jan Nepomnjasjtsjij.

– At Magnus alltid har deltatt og alltid omtalt VM i hurtig- og lynsjakk som viktig, er definitivt en årsak til veldig økende prestisje for mesterskapet i de senere år, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Les også Arrangør om Carlsen-rival: Priset seg ut

NRK skal som vanlig ha vegg-til-vegg-dekning av VM i hurtig- og lynsjakk, som denne gang går i Warszawa. Det er hurtigsjakk i dagene 26.–28. desember og deretter lynsjakk den 29. og 30. desember.

– Jeg tror han har store ambisjoner også denne gang, og at muligheten til å ta nok en trippelkrone er et ytterligere pluss. Dette er lystbetont for ham på en helt annen måte enn VM i langsjakk, og nå som det er vel overstått, tror jeg han gleder seg til å gyve løs på fem dager sjakk i høyt tempo, sier Bae.

Dette er Magnus Carlsens 13 VM-titler fra før:

Klassisk sjakk: 2013, 2014, 2016, 2018 og 2021.

Hurtigsjakk: 2014, 2015 og 2019.

Lynsjakk: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

VM i 2020 måtte avlyses på grunn av pandemien.

Les også Ekspertene enige: Denne 18-åringen blir Magnus Carlsens neste nøtt

Magnus Carlsen har altså gjort det aller best i lynsjakk med tre VM-titler på rad.

Han topper selvfølgelig ratingen også i hurtig- og lynsjakk. I hurtigsjakk er det kineseren Ding Liren og amerikanske Hikaru Nakamura som ligger nærmest ham.

Nakamura er nummer to i lynsjakk, fulgt av russeren Vladislav Artemjev.

Hikaru Nakamura har foreløpig ingen VM-titler og er nok ekstra sulten på å vinne en av titlene. Amerikaneren fikk bronse i hurtigsjakk både i 2018 og 2019. I lynsjakk ble han nummer to bak Carlsen i 2019 – og har også to bronsemedaljer å se tilbake på fra tidligere.

Fakta Høyest rating Magnus Carlsen er den som har hatt høyest FIDE-rating i alle tre disipliner av sjakk: Klassisk sjakk: 2882, hurtigsjakk: 2919, lynsjakk: 2986. Les mer

Verdensmestere siden 2012:

2012: Hurtig: Sergej Karjakin, lyn: Aleksandr Grisjtsjuk.

2013: Hurtig: Shakhriyar Mamedyarov, lyn: Le Quang Liem.

2014: Hurtig: Magnus Carlsen, lyn: Magnus Carlsen.

2015: Hurtig: Magnus Carlsen, lyn: Aleksandr Grisjtsjuk.

2016: Hurtig: Vassily Ivantsjuk, lyn: Sergej Karjakin.

2017: Hurtig: Viswanathan Anand, lyn: Magnus Carlsen.

2018: Hurtig: Daniil Dubov, lyn: Magnus Carlsen.

2019: Hurtig: Magnus Carlsen, lyn: Magnus Carlsen.

Øvrige norske deltagere: Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Kristian Stuvik Holm.