Rasende Klopp: – Har ingen problemer med andre dommere. Det er bare deg

Liverpool-manager Jürgen Klopp ga dommer Paul Tierney det glatte lag etter at det ble uavgjort mellom Tottenham og Liverpool søndag kveld.

TIRADE: Jürgen Klopp ga klar beskjed til dommer Paul Tierney etter kampen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da tyskeren gikk bort til dommertrioen for å takke for kampen, langet Klopp ut:

– Jeg har ingen problemer med dommere, bare deg. Helt ærlig. Jeg har ingen problemer med andre dommere. Det er bare deg! freste han mot Tierney, i samtalen som ble fanget opp av TV-kameraene.

Klopp raste mot at Liverpool ikke fikk straffe da Diogo Jota gikk i bakken i den første omgangen.

– Du har aldri spilt fotball hvis du mener at den er billig, sa han videre.

Kampen endte 2–2. Tottenham tok ledelsen ved Harry Kane, før scoringer fra Diogo Jota og Andy Robertson snudde kampen for Liverpool. Et drøyt kvarter før slutt utlignet Son Heung-min for Tottenham og sørget for at det ble ett poeng til hver av lagene. Liverpool er nå tre poeng bak Premier League-leder Manchester City.

TV-bildene viste også at Klopp gikk bort til Tierney utenfor garderobene i pausen, og etter kampen utdypet Klopp kritikken mot Tierney.

KLAR BESKJED: Jürgen Klopp la ingenting imellom i sine meldinger til dommer Paul Tierney.

– Tierney fortalte meg at Diogo stoppet opp med vilje fordi han ønsket å bli felt. Først og fremst, hvis du vil skyte, så må du stoppe opp. For du kan ikke gjøre begge deler, sa Klopp etter kampen ifølge The Mirror.

– Det er utrolig. Han hadde den beste synsvinkelen til situasjonen ute på banen, og han dømmer det ikke (straffespark). Du må spørre hva som er problemet hans med meg, sa Klopp ifølge avisen, og la til at han var fornøyd med det ene poenget fra søndagens kamp.

FIKK GULT KORT: Jürgen Klopp fikk en advarsel for oppførselen sin underveis i kampen.

Han var imidlertid heller ikke fornøyd med at Harry Kane fikk bli på banen etter en takling på Andy Robertson i den første omgangen. Robertson fikk selv rødt kort i den andre omgangen, etter at VAR grep inn og gjorde om et gult kort til et rødt kort.

– Du kan gi «Robbo» et rødt kort. Det er ikke den smarteste taklingen, men det (Kanes takling) er definitivt et rødt kort. Det er ingen tvil om det. Beinet hans var tilfeldigvis i luften. Harry kan ikke bedømme det. Hvis beinet til «Robbo» hadde vært på bakken, så hadde han brukket beinet, sa Klopp.

Harry Kane selv mente det var riktig å ikke gi rødt kort.

– Det ser kanskje verre ut (på reprisene) når du tar ned farten. Det er det VAR er for, sa Kane ifølge BBC, med henvisning til at VAR skal komme frem til de riktige avgjørelsene.

– Jeg liker ikke at vi ender opp med å snakke om dommeravgjørelser. Jeg tror ikke det er bra for noen, sa Tottenham-manager Antonio Conte etter kampen ifølge BBC.

OMSTRIDT TAKLING: Harry Kane slapp unna med gult kort etter denne taklingen på Andy Robertson.