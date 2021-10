Lagerbäck refser Sørloth: – Aldri opp­levd en slik opp­førsel fra en spiller

TRONDHEIM (VG) Tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck (73) går hardt ut mot Real Sociedad-spiller Alexander Sørloth (25) i en ny bok.

TIDLIGERE DUO: Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen trente det norske herrelandslaget mellom 2017 og 2020.

Per Joar «Perry» Hansen gir ut boken «Folk og fotball - 40 år med humor og alvor», sammen med Lars Lagerbäck og Ronny Trælvik. Der går de gjennom bråket på landslaget før Lagerbäck og Hansen fikk sparken i desember i fjor. Kort tid etterpå ble Ståle Solbakken klar som ny landslagssjef.

Avslutningen til Lagerbäck og Hansen ble turbulent etter at Norge ikke kom til EM. I oktober i fjor smalt det internt da laget skulle evaluere hva som gikk galt.

VG skrev først om en ordkrig mellom «Perry» og Sørloth, hvor landslagsassistenten ifølge VGs opplysninger blant annet skal ha sagt «ett ord til, så er det rett ut!» til spissen. Senere kom det fram via VGs kilder at Lars Lagerbäck skal ha trukket frem Sørloths bom mot Kypros i en høylytt krangel.

«Alexander, Perry og jeg hadde blitt enige om å legge lokk på saken før vi skiltes etter landslagssamlingen. Men dessverre fortsatte NFF, Alexander og hans agent å kommentere saken ved forskjellige anledninger. For meg har det alltid vært et prinsipp å ikke bryte en avtale, enten den er skriftlig eller muntlig», skriver Lagerbäck i boken.

Alexander Sørloth og hans agent Morten Wivestad har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser tirsdag. I våres ville Sørloth ikke gå inn på situasjonen med Lagerbäck da han roste Solbakken.

Ifølge trenerduoen startet konflikten med at de gikk gjennom baklengsmålene i skjebnetapet mot Serbia, hvor Sørloth var involvert i ett av dem. Sørloth skal ha reagert på hvorfor det ble tatt opp og tok ikke ansvaret sitt, mener Lagerbäck.

Svensken skriver også at beskrivelsen i norske medier, først og fremst i VG, var tydelig vinklet i Sørloths favør.

«Etter at jeg startet som fotballtrener i 1977, og fra 1990 i internasjonal fotball, har jeg aldri opplevd en slik oppførsel fra en spiller. Dette var ikke en gang i nærheten», skriver Lagerbäck.

Lagerbäck innrømmer i boken at han gjorde en feil.

ORDKRIG: Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth på Norge-trening i november, 2020.

«Jeg burde ha stoppet diskusjonen mellom meg, ham (Alexander) og Perry allerede før dette og gitt ham følgende ultimatum: «Bli med i rekkene». Det vil si å være lojal mot vår måte å spille og jobbe på, «eller forlat gruppen».

Lagerbäck skriver videre at han reiste seg og sa følgende til troppen:

«Dere kan snakke om hvordan dere vil ha det, uten oss ledere, og deretter gi oss en melding om hvordan vi skal gå frem».

Til Sørloth ble den siste hilsen følgende, skriver Lagerbäck:

«Du var ikke så tøff når vi spilte mot Kypros».

«Underforstått, det lønner seg å «se seg i speilet» og i visse situasjoner utvise en viss ydmykhet. Etter det forlot Perry, jeg og de andre lederne møte».

GIR UT BOK: Ronny Trælvik, Per Joar «Perry» Hansen og Lars Lagerbäck.

Med fortellerstemme skriver Perry at Sørloth beskyldte trenerduoen for å ikke ha tro på spillerne. Perry mener dette ble «simpelthen for dumt».

«Ja, jeg ble på et tidspunkt så provosert over Alexanders oppførsel at jeg ikke klarte å holde meg lenger: «Ett ord til nå, Alex ..., så er det ut!». Med dette mente jeg selvfølgelig at han måtte ut og lufte seg, før han serverte flere stavelser», skriver Hansen.

Hansen skriver også at trenerduoen følte seg dolket i ryggen da saken sprakk i mediene, og at det skapte et fysisk og mentalt ubehag.

«Så kom spørsmålene. De stablet seg opp i hodene våre. Hvem er tysteren?», skriver Hansen.

Hansen trener nå Östersund i Sverige, hvor Lagerbäck også bidrar som medhjelper. Lagerbäck fungerer også som TV-ekspert i nabolandet.

Lagerbäck hadde ingen plan om å uttale seg offentlig om det som skjedde, men endret mening da han fikk høre at Hansen skrev bok.

– Det jeg beskriver her, og det som skjedde omkring Sørloth, så hadde vi en avtale som han brøt sammen med sin agent. Det gjorde at jeg benyttet anledningen til å uttale meg nå, sier svensken til VG.