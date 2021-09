– Dommeravgjørelsene avgjør denne kampen fullstendig

Sandnes Ulf-trener, Bjarne Berntsen, måtte se at laget fikk et par horrible dommeravgjørelser mot seg i bortekampen mot HamKam. Dermed er laget virkelig nede i sumpen på tabellen.

Sandnes Ulf tok ledelsen og hadde hjemmelaget i kne. Men et par merkelige dommeravgjørelser sørget for to scoringer for HamKam, før en keepertabbe punkterte kampen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden