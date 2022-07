Derfor sa Guardiola ja til Haaland: – Jeg liker ikke å jobbe med egoister

GREEN BAY (VG) Før Pep Guardiola (51) ga Manchester City-ledelsen grønt lys til å kjøpe Erling Braut Haaland (22), forhørte suksesstreneren seg om jærbuens personlighet.

GIKK TIL CITY: Pep Guardiola (t.v.) og Manchester City hentet Erling Braut Haaland for over 600 millioner kroner fra Borussia Dortmund tidligere i sommer.

Det forteller Guardiola til VG etter at laget har forflyttet seg nordover fra Houston til Green Bay på treningsleiren i USA. Manchester City-manageren er i ferd med å runde av en 13 minutter lang pressekonferanse med et 50-talls journalister fra England, Tyskland og USA da VG får godkjennelse til å stille seansens siste spørsmål:

– Det virker som det er veldig god stemning blant spillerne, og en type som Rodri fortalte at City er plass nummer én å være hvis man vil utvikle seg. Hva er den viktigste kvaliteten du ser etter i personligheten til en spiller når du bringer ham inn i gruppen?

– En av de viktigste tingene jeg prøver å finne ut før vi kjøper en spiller, er om han er en fin fyr. Jeg liker ikke å jobbe med egoister og når folk ikke er hyggelige, sier Guardiola.

I anledning helgens storkamp mot Bayern München er Guardiola plassert i et medierom under tribunen på ikoniske Lambeau Field. Arenaen med en kapasitet på over 80.000 tilskuere tilhører amerikansk fotballhistories mestvinnende lag, Green Bay Packers.

Men klokken 01.00 natt til søndag norsk tid er det ikke quarterback Aaron Rodgers (38), med 50 millioner dollar i årslønn, som vil begeistre supporterne i Wisconsin. Det er i stedet City-maestro Kevin De Bruyne (31), Bayern-keeper Manuel Neuer (36) og fenomenet Erling Braut Haaland (22).

– Hvis det ikke er noe galt på treningen, eller han faller ut av sengen og brekker ankelen, så vil han spille mot Bayern, sier Guardiola om det som vil bli Manchester City-debuten til Haaland.

Guardiola har nettopp utelukket en fremtidig retur som manager for Bayern München da han forteller om undersøkelsene han gjorde før Haaland ble hentet til klubben. Under oppholdet i USA har det vært tydelig for folk at troppen virker å være fylt av glede og positiv energi. Stemningen er ikke tilfeldig, men en konsekvens av en nøye sammensatt gruppe av spillerne – håndplukket av Guardiola og hans team.

– Når du har en garderobe hvor kjemien er god, er dét mye viktigere enn 1000 timer med taktikk. Jeg har følelsen av at vi har kjøpt eksepsjonelle personer, som Stefan (Ortega), selvfølgelig Haaland, Julian (Alvarez) og Kalvin (Phillips), forteller spanjolen.

– Siden at jeg kom til Manchester, syns jeg kjemien mellom spillerne har vært utrolig bra etter den andre eller tredje sesongen min. De gjør livet mitt så enkelt, sier Guardiola og legger trykk på «så» på karakteristisk vis.

Han omtaler Haaland og de andre spillerne som «store personligheter og karakterer».

– Og det er veldig, veldig bra, sier Guardiola før han reiser seg for å lede turens siste kampforberedende økt.

– Vi håper på en nydelig kamp for supporterne. Vi har nye spillere på laget så vi ønsker å gjøre det bra sammen før vi har den første kampen mot Leipzig, sier Bayern Münchens offensive franskmann Kingsley Coman (26).

– Det er viktig å vinne kampen. Det tror jeg også Pep ønsker. Jeg vil se et offensivt Bayern-lag, sier trener Julian Nagelsmann (35).