Van Gaal før skjebne­kampen mot Norge: – Håper ikke det blir slik

Louis van Gaal (70) beskriver Norge-oppgjøret som en «skjebnekamp», sier at de ikke er gode på å spille uavgjort – og liker ikke at Ståle Solbakkens menn er på skuddhold til gruppeseieren og VM-sluttspill.

RUTINERT: Ajax, Barcelona, Bayern München, Manchester United. Louis van Gaal har vært én av verdens mest ettertraktede fotballtrenere i en mannsalder. Nå forsøker han å ta Nederland til fotball-VM.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Om Nederland slår Montenegro og Norge gjør jobben mot Latvia, ligger alt til rette for en ren gruppefinale i Rotterdam 16. november. Vinneren tar seg direkte til fotball-VM i Qatar 2022.

«Norge fortsetter å presse «Oranje» i VM-kvalifiseringen», skriver Algemeen Dagblad om de avgjørende kampene. De Telegraaf beskriver det hele som et «klimaks», mens Voetbal International mener Nederland må passe seg for «lidenskapelige Norge».

De peker på den voldsomme målfeiringen etter Mohamed Elyounoussis 2–0-scoring mot Montenegro og at Stefan Strandberg beskriver landslagssjef Ståle Solbakken som «klin gal».

En annen som er gal – i hvert fall i navnet – er nederlendernes trener, Louis van Gaal. 70-åringen er en ringrev i fotballen, og er inne i sin tredje periode som landslagssjef. Van Gaal har opplevd det meste, men innrømmer at situasjonen er langt ifra ideell før «skjebnekampen».

– Jeg tror ikke de vil ta oss igjen på målforskjell, og det har vi sørget for selv. Det er en stor fordel. Men da avhenger alt av skjebnekampen hjemme mot Norge. Og å spille uavgjort er vi nederlendere ikke så gode på. Jeg håper ikke det blir slik, forteller han til De Telegraaf.

Dette er status i Norges gruppe før de to siste kampene:

Nederland er en stolt fotballnasjon, men klarte ikke å kvalifisere seg til forrige VM. Det skal ikke gjenta seg, og van Gaal forventer høylytt støtte fra publikum når Norge kommer på besøk.

– Vi skal ikke ta lett på den første kampen mot Montenegro. Men til den siste kampen vil vi spille her, foran et fullsatt stadion og atmosfæren vil være like fantastisk som i kveld, sier treneren etter deres 6–0-seier over Gibraltar.

Skulle Norge tape eller spille uavgjort mot Nederland, kan det fremdeles bli VM-sluttspill – litt avhengig av hvordan Tyrkia gjør det i sine to siste kamper.

Gruppetoeren må gjennom et krevende omspill for å få en VM-plass. Det skjer i mars neste år. Da utgjør tolv lag playoff-potten: De ti gruppetoerne fra Europa-kvalifiseringen – pluss at UEFA-nyvinningen Nations League, den som ble spilt på høsten i fjor, skal krysse sin vei inn i VM-playoffen.

Norge fikk ikke denne ekstrabilletten inn i playoffen og må dermed bli nummer to i gruppen for å nå dit. Her venter trolig mesterskapsvante nasjoner som Sveits, Sverige, Russland og Tsjekkia, blant andre. Av disse tolv lagene er det plass til bare tre i VM.