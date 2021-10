Lorentzen ble matchvinner for Riska

Sebastian M. Lorentzen sto for den avgjørende scoringen for Riska i 2-1-seieren over Hundvåg på Hundvåg kunstgress 1 i 4. divisjon i fotball torsdag. Hundvåg avga poeng for første gang siden 19. september.

