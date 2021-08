Breddefotballen i gang: – Herlighet, dette har vi ventet på!

Lørdag braket det løs med fotball i tredjedivisjon, etter halvannet år med koronastopp.

Olav Hægeland og Svein Ivar Skeie er veteraner i idrettslaget Donn, og sørget for at alt var klart da laget spilte første seriekamp lørdag. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

KRISTIANSAND: – Det er utrolig godt å komme i gang, sier kaptein på Donn, Brian Jensen.

Lørdag spilte laget fra Kristiansand mot Brodd fra Stavanger på Kongsgårdbanen. I øsende regn var Donn-gutta mer enn klare for å entre fotballgresset igjen.

– Denne sesongen blir spesiell, siden man bare møter lagene en gang, og ikke to som en i en vanlig fotballsesong. Det betyr en hektisk, og komprimert høst med kamper hver helg fram til slutten av oktober, sier han.

Kaptein på Donn, Brian Jensen, gleder seg over breddefotballen igjen kan rulle. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Blir intenst

– Dette blir intenst, absolutt. Vi har vært halvannet år uten trening og kamper, så det er jo litt skummelt. Får håpe kroppen tåler dette, sier kapteinen, som skryter av treningsviljen og innsatsen til guttene på laget.

– Samholdet er viktig. Vi er kamerater og har viktige verdier sammen, sier Brian Jensen.

Kent Erik Sellæg er stolt over å ta på seg Donn-drakta igjen. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

28. juli ga regjeringen grønt lys for breddefotballen, selv om man ikke innførte trinn fire. Fra 2. august ble det åpnet for at også voksne kan delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser.

Donns keepere tester at draktene passer etter halvannet år med koronapause. Abdullah Salem (nærmest) og Nils Fredrik Udjus. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Trener for Donn, Rolf-Martin Skonhoft, er spent og glad før første seriekamp lørdag.

Trener for Donn, Rolf-Martin Skonhoft, i stram giv akt før siste peptalk med gutta etter en lang pause. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Dette er deilig. Vi spilte forrige seriekamp i oktober 2019, så nå er det godt å komme i gang igjen, sier treneren.

For 14 dager spilte Donn cup-camp mot Jerv, og tapte 2–1.

– Tapet er ikke så viktig. Det viktigste er at vi fikk spilt en kamp, og jeg ble positivt overrasket over hvor bra vi fremsto under press. Presterer vi like bra fremover, er det utrolig bra, mener han.

Betyr alt for gutta

Treneren er svært fornøyd med at den lange fotballpausen nå er over.

– Dette er betyr alt for gutta. For meg som voksen betyr ikke en pause på halvannet år så mye, men for en 17–18–19-åring er et og et halvt år uten trening og kamp mye. Jeg håper å se kampviljen og spillegleden i dag, sier Rolf-Martin Skonhoft.

Det er ikke bare spillere og trenere som settes i sving når fotballsesongen braker løs igjen. Også støttespillere og dugnadsfolk tørker støv av gamle kunster.

På kjøkkenet var Charlotte Gustafsson i full sving med vaffelrøra.

Charlotte Gustafsson sørger for nystekte vafler til publikum. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Det er fantastisk å komme i gang igjen. Jeg har to gutter som spiller fotball, og etter en lang dugnadspause, oppdager jeg at jeg har savnet det. Nå ser man hvor viktig det er å ha idrett, aktiviteter og alt det sosiale som følger med, sier hun.

Ballguttene til Donn, nederst fra venstre: Wara Kontantha, William Osmundsen, Emil O. Olsen, Mateo Lindal, Linus G. Paulsen og Tage Ackefeldt. Bak fra venstre: Emil Simonsen, Emil Ryghseter, Elias Gummedal, Endre Storstein, Henrik Klev, Felix G. Paulsen og Magnus Johnsen. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Spindelvev må tørkes av etter lang pause for kafeen. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Knut Stormyr debuterte som speaker under kampen Donn-Brodd. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Styreleder i Donn, Kjetil Kristiansen, får den aller første kaffekoppen i bua etter halvannet år. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Helt herlig at det er kamper igjen. Det var på tide sier hoveddommer Javi Jean Mare. Assistentdommere Tobias Eide (t.v.) og Zxhim Hyseni. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Også gutta boys, Olav Hægeland og Svein Ivar Glede, trippet av spenning før første seriekamp for laget sitt.

Olav Hægeland og Svein Ivar Skeie er altmuligmenn for Donn. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Vi er veteraner og oldboysgutter, og dette har vi vært med på i mange år, sier Hægeland.

Hans oppgave er å delegere alle oppgavene som skal utføres i forbindelse med en kamp, og Skeie er hans assistent.

– Så deilig å være i gang igjen. Herlighet, dette har vi ventet på i et og et halvt år. Donn er forberedt, smiler de.

Innmarsj i regnet på Kongsgårdbanen lørdag. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Donn-keeper Nils Fredrik Udjus. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Agder-lag i aksjon

Donn møtte Brodd på Kongsgård lørdag.

Også Vindbjart var i aksjon lørdag, og møtte Madla i Stavanger.

Start 2 spilte bortekamp mot Djerv 1919.

Mandalskameratene (MK) tok imot Express i Idrettsparken, og det gleder trener Frank Våge Skårdal.

Mandalskameratene møtte Express i første seriekamp lørdag. Foto: MK

– Dette er noe vi har sett fram til lenge, og vi har gledet oss veldig, sier han.

For 14 dager siden fikk MK varmet opp med en cupkamp mot Arendal, men nå braker det virkelig løs for laget.

– Endelig blir det seriekamper igjen. Vi har faktisk fått trent relativt greit i vinter, bortsett fra når det har vært enkelt lokale nedstengninger. Nå har vi kamper hver helg fram mot slutten av oktober, og det er helt greit. Det aller viktigste nå er at vi er i gang igjen, sier Skårdal.

Han forteller at MKs mål for sesongen er å spille attraktiv fotball, utvikle talenter og holde seg på øvre halvdel av tabellen.

Resultater fra lørdagens kamper:

Donn – Brodd (2–1). Målscorere Donn: Sersland (22), Sellæg (37). Målscorer Brodd: Haarberg (57).

Madla – Vindbjart (3–4). Målscorere Madla: Hæstad (39), Hæstad (78), Erland (90). Målscorere Vindbjart: Skårdal (16), Toft (56, 77), Gardiner (84).

Djerv 1919 – Start 2 (2–0). Målscorer Djerv 1919: Eikje (20), Henriques (56).

MK – Express (5–3). Målscorere MK: Gundersen (sm, 9), Dovland (48, 60, 85, 90). Målscorere Express: Håbestad (25), Gundersen (34, 41).

Donn møtte Brodd lørdag. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen