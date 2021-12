– Danya, Danya. Hvorfor? Hvor mye?

DUBAI (Aftenposten): Daniil Dubov spiller på det russiske landslaget. Men i VM var han på norsk side.

Daniil Dubov hjalp Magnus Carlsen i sjakk-VM – og ikke sin landsmann Jan Nepomnjasjtsjij.

Magnus Carlsen avgjorde VM-kampen mot Jan Nepomnjasjtsjij fredag. Etterpå ble teamet hans kjent.

Carlsens sekundantteam, som hjalp med å forberede åpningstrekkene, besto av: Peter Heine Nielsen, Jorden van Foreest, Jan Gustafsson, Laurent Fressinet og Daniil Dubov.

Og at sistnevnte er med, er pikant.

Dubov spiller nemlig for det russiske landslaget – akkurat som Jan Nepomnjasjtsjij. Derfor kommer nå sterke reaksjoner i Russland.

– Danya, Danya. Hvorfor? Hvor mye? Var det ikke mulig å hvile i bare én VM-kamp, eller bare kommentere VM for en internettside? skriver Dubovs tidligere trener Sergej Sjipov på Facebook.

«Nepo» kommenterte Dubov-rolle

Dubov er kjent som én av verdens beste åpningsteoretikere. De kreative ideene hans er svært populære blant sjakknerder. Blant annet er han en ekspert på den katalanske åpningen, som Carlsen spilte i parti to mot Nepomnjasjtsjij.

Dubov var også med i teamet da Carlsen møtte Fabiano Caruana i VM i 2018.

Siden Carlsen nå møtte en russer, var det i forkant knyttet spenning til hvilken side Dubov ville velge.

Etter at Nepomnjasjtsjij kvalifiserte seg til VM-kampen, tok Aftenposten temaet opp med russeren.

– Dubov er en stor spiller og analytiker, men han har også jobbet med Magnus. Jeg vil ikke sette ham i en posisjon der han må velge mellom meg og Magnus, svarte «Nepo».

Men Dubov har altså valgt. Og han valgte Carlsen. Det vekker oppsikt i Russland.

– For å være ærlig, trodde jeg det ikke først, men det viste seg å være sant. Jeg kan ikke forstå det. Daniil er så glad i fortelle hvor stolt han er for å spille for Russlands landslag, og at vi er en sjakk-stormakt som alltid må vinne, sier Ilja Levitov, tidligere styreleder i det russiske sjakkforbundet.

Magnus Carlsen fikk førsteklasses hjelp til VM-tittelen.

– Dubov er tøff i trynet

Dubov spilte nylig for Russland under lag-EM. Der imponerte han tidvis og gikk gjennom mesterskapet ubeseiret.

Nå begynner allerede spekulasjonene om Dubovs landslagsfremtid.

– Tror du Dubov er ferdig på landslaget?

– Nei, det vet jeg ikke. Men det er litt spesielt, sier sjakkekspert Atle Grønn, som har fulgt russisk sjakk tett i flere tiår.

– Ble du overrasket?

– Jeg synes det var kult, men ble litt overrasket. Han er tøff i trynet, han Dubov, når han går og hjelper fienden på den måten. Han er litt av en karakter, sier Grønn.

– Viser utrolig tillit

Dubov er kjent for å være svært frittalende – og har ikke lagt skjul på at han ikke liker Vladimir Putin.

Carlsens tidligere VM-motstander Sergej Karjakin er i motsatt leir. Og nå har også Karjakin kommentert Dubov-nyheten.

Han peker fingeren mot Carlsen.

– Selvfølgelig gratulerer jeg verdensmesteren, men bare en liten bemerkning. Tenk at du spiller en VM-kamp mot Carlsen. Ville du akseptert hjelp fra ... la oss si Hammer eller Tari, skriver Karjakin på Twitter, og henviser da naturligvis til de norske stormesterne Jon Ludvig Hammer og Aryan Tari.

Men Carlsen tok altså med en russer i teamet.

– Det viser hvilken utrolig tillit Magnus og Dubov har til hverandre. Man skulle tro det var litt risikabelt for Magnus, men dette er en person han stoler hundre prosent på, sier Atle Grønn.

