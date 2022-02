Derfor får frykten aldri utløp hos fartskongen OSLO/BEIJING (Aftenposten): I snart to tiår har Kjetil Jansrud (36) kastet seg ned stupbratte fjell, men det er tøffere for dem som sitter hjemme.

En beskjeden og ensom 15-åring står med en bag ved inngangspartiet i en hytte utenfor Danebubakken i Aurdal.

Han har aldri vært på noe landslag, men ser ansiktene til tre-fire år eldre og langt mer modne gutter på Europacuplaget.

«Skal jeg spørre om hvilket rom jeg skal få sove på?», undrer han.

Men gutten biter ordene i seg, for han merker på stemningen at det er ingen som har lyst å si at det er plass på deres rom.

«Her er det fullt», hører han fra flere av rommene.

Så ser han en smilende skikkelse i gangen.

«Hei, jeg heter Aksel. Kom inn, du kan bo på en madrass her».