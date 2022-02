Lokalavis: Haaland mister helgens toppkamp

Erling Braut Haaland ligger ikke an til å rekke Borussia Dortmunds hjemmemøte med tabellnabo Leverkusen i tysk Bundesliga søndag, melder Ruhr Nachrichten.

Erling Braut Haaland ser ikke ut til å bli spilleklar til helgens Dortmund-kamp mot Leverkusen.

NTB

Lokalavisen skriver at både Haaland og midtbaneprofilen Emre Can mister oppgjøret, men at det er håp om å få stopperstjernen Mats Hummels klar i tide.

En bekreftelse på Haaland-situasjonen vil trolig komme når Dortmund-trener Marco Rose møter pressen fredag.

Jærbuen pådro seg en muskelskade i 3-2-seieren over Hoffenheim for snart to uker siden. Siden har ikke Borussia Dortmund spilt kamper.

Haalands lag er toer på tabellen med 43 poeng før Leverkusen kommer på besøk. Gjestene er ligatreer og har åtte poeng opp til Dortmund.