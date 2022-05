Ga spillerne fri etter bragden: – Betyr veldig mye for alle involverte

Molde-sjefene Ole Erik Stavrum (55) og Erling Moe (51) er overlykkelige over sist helgs cuptittel. Nå vil de ta tronen tilbake også i Eliteserien.

CUPMESTERE: Molde-direktør Ole Erik Stavrum og trener Erling Moe var glad for seieren over Bodø/Glimt på Ullevaal stadion sist søndag.

– Vi har fått en fantastisk respons på cupfinaleseieren. Det har vært kjempeartig. For oss betyr det veldig mye å ta det cupmesterskapet og klare å stoppe Bodø/Glimts rekke. For det er nesten blitt sånn nå, at det er om å gjøre å stoppe Bodø/Glimt, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG.

Sist søndag gliste 55-åringen sammen med trener Erling Moe for 1–0-seieren over Bodø/Glimt på Ullevaal stadion. Gultrøyene fra Nord-Norge har vunnet Eliteserien de to siste sesongene. Molde vil hindre at det skjer igjen.

– Husk på at vi bare var tre poeng bak Glimt i fjor. Det var én kamp som gjorde at vi ikke vant serien i fjor, sier Stavrum, før han fortsetter:

– Men Glimt har vært veldig gode, og gjort en fantastisk innsats i Europa. All ære til dem for det. Vi andre har vært nødt til å bli bedre for å ta innpå dem, og det syns jeg vi er blitt. Viking er også et veldig godt eksempel, de ser veldig skarpe ut. Det kan bli en utrolig tøff og artig kamp mot dem, sier Stavrum og tenker på kveldens toppmatch på Aker Stadion.

Avspark er klokken 18.00. På motsatt banehalvdel vil trolig et heltent Viking-lag stå og trippe i vente på å starte et skyhøyt press på Molde-spillerne. Det skal romsdalingene være forberedt på.

– Det er en skikkelig artig kamp å få. Viking er et lag som har hatt en god sesonginnledning som vi selvfølgelig vet at vi må være på toppnivå mot for å få den prestasjonen vi ønsker, sier Molde-trener Moe om serietoeren fra Stavanger.

I fjor ledet romsdalingene 2–0 på SR-Bank Arena før laget til suksessduoen Bjarte Lunde Aarsheim (47) og Morten Jensen (42) snudde kampen til seier for siddisene med tre scoringer på 30 minutter. I det motsatte oppgjøret i Molde endte matchen 2–2.

– Jeg syns det ser spennende ut i toppen av norsk fotball nå. Det er lag som tar steg – og Viking er et av dem. Så har Bodø/Glimt og vi hatt våre europacupeventyr. Bak er det flere lag som er i god utvikling. Jeg syns det ser lyst ut, og jeg tror det blir en jevnere eliteserie i år enn på lenge, sier Moe.

Han ledet Molde til seriegull i 2019. Søndag ble det en ny cuptittel. Det har gitt glede og arbeidsro.

– Det har vært gode dager. Guttene fikk fri på mandag for å gjøre seg ferdig med cupfinalen. Etterpå har fokuset vært på helgen, forteller Moe med et smil.

– Hva betyr cuptriumfen for arbeidet dere holder på med?

– Det betyr bestandig veldig mye for oss som holder på med dette her at vi vinner titler. For klubben, byen og Romsdalen betyr det veldig mye for alle involverte. Vi viser at vi er oppi der hele tiden og kjemper om det edleste metallet – enten det er serie eller cup – hvert år.

CUPMESTERE: Fra venstre: Trener Erling Moe, Johan Bakke, Mathias Løvik, Niklas Ødegård, Eirik Haugan, Sivert Mannsverk, Ola Brynhildsen, Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Ulland Andersen, Magnus Wolff Eikrem, keeper Jacob Karlstrøm, Magnus Grødem, Emil Breivik, Rafik Zekhnini, Kristoffer Haugen, keeper Oliver Petersen og Martin Linnes.

I Eliteserien har Moes lag startet med to seirer, én uavgjort og et tap. Det har ført dem til en foreløpig 5. plass. Serieleder Lillestrøm ligger seks poeng foran, men romerikingene har én match mer spilt. Også Viking har gjennomført en runde mer enn Molde, og ligger fem poeng foran som nummer to i ligaen.

Moe er entusiastisk på eget lags vegne i tiden som kommer. Etter å ha endret formasjon til 3–4–3 foran denne sesongen, primært for å bli mer solide defensivt, mener Molde-treneren at laget begynner å prestere bedre og bedre.

– Så langt det lar seg gjøre har vi forsøkt å beholde prinsippene i spillet vårt fra fjoråret. Jeg syns vi hadde veldig stor progresjon i vinter, både offensivt og defensivt. I de første obligatoriske kampene har vi slitt litt med å sette sammen «90-minuttere». Det har vært perioder i kampene vi har vært veldig bra, men også perioder hvor vi har slitt med å finne matveiene våre. Mot Glimt fikk vi satt sammen 90 minutter med en god prestasjon. Jeg håper at vi viderefører det mot Viking, sier Molde-sjefen.