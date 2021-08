– Det har vært noen lange år, så den scoringen betydde mye.

Ingen jublet høyere enn Erik Bjørkli Helgetun da han scoret Orklas trøstemål i 11–1 tapet mot Rosenborg.

MÅLSCORER: Erik Bjørkli Helgetun Foto: Camilla Alexandra Lie

Før søndagens cupkamp hadde ikke Orkla spilt en hjemmekamp på 646 dager, noe som gjorde kampen for mange av Orklas spillere og supportere spesiell. Ikke minst for høyreving Erik Bjørkli Helgetun.

Da han like før pause satte inn Orklas trøstemål, var det tydelig at scoringen betydde mye.

– Scoringen satt mange følelser i sving. Dette er min første scoringen siden april 2019.

Målet kom etter 38 minutters spill. Da fikk Helgetun ballen langt ute på høyrekanten og satte full fart mot RBK-målet på en kontring omtrent alene.

Fra skrått hold, på 16-meteren, skyter han mot lengste. André Hansen fikk en hanske på den, men ikke nok til at han klarte å avverge scoring. Et mål det kommer til å bli snakket lenge om på Orkla sparebank stadion.

Samme vår ble spissen stygt skadet i den første serierunden i 3. divisjon mot RBK 2. Det er snart to og et halvt år siden.

Korsbåndet mitt røk, og siden har jeg vært gjennom tre operasjoner. Det har vært noen lange år, så det betydde mye å sette den scoringa, sier en følelsesladd Helgetun.

Selv om scoringa betydde mye, understreker vingen at store deler av kampen ikke var særlig minneverdig.

– Scoringa blir en mager trøst. Bruddstykker av kampen er grei, men totalfølelsen er ikke god.

FULL JUBEL: Her feirer Orkla-spillerne reduseringen på hjemmebane. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

– Var drept etter 15 minutter

Tidligere Rosenborg-spiller John Pelu tok tidligere i år over treneransvaret i Orkla. Han beskriver hans første hjemmekamp som trener som en god læring for laget hans.

– Dette var først og fremst en god lekse for spillerne og hele klubben. Det Rosenborg gjør i første omgang står det stor respekt av. De var veldig på, og vi henger ikke med.

– Enkelte vil hevde det var vel stor forskjell på lagene?

– Ja, det var det, det er ikke til å stikke under stol. Jeg pratet med Åge, og han sa det selv at guttene hans var gode i dag. Vi forsøkte å stenge rommene og gjøre det vanskelig, men bevegelsene og tempoet i pasningsspillet deres var for høyt. Vi var drept etter 15 minutter.

TRENER: John Pelu fikk seg en lekse i offensiv fotball mot Eliteseriemotstand. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

– Vi forsøker å spille offensiv fotball

Til tross for Rosenborgs høye og aggressive press, prøvde Orkla gjennom hele kampen å spille ut bakfra. Det førte til flere stygge balltap sentralt i banen.

– Vi forsøker å spille offensiv fotball. Vi skal tørre å spille eget spill, så da er det bare fint å få prøve seg mot de aller beste. Om de scorer åtte, ti eller fire mål har ingenting å si. Denne kampen var en bonus, mener han.

– Hadde dere en ambisjon om å utfordre Rosenborg?

– Ja, selvfølgelig. Men så gjør vi personlige feil, og det står 2–0 etter ti minutter. I en slik kamp må du ha marginer med deg, være kynisk og unngå balltap sentralt. Og det klarte ikke vi i dag.

– I dag spiller de jo faktisk fotball

Orklas sisteskanse Even Rønningsbakk fikk en travel dag på jobb. Til tross for at han måtte plukke elleve baller ut av eget nett, vartet han opp med flere gode redninger.

– I 1. omgangen følte jeg meg helt hjelpeløs, mens det i andre ble noe bedre. Nivået deres i dag var brutalt.

KEEPER: Even Rønningsbakk måtte hente elleve baller ut av målet søndag kveld. Men deppet ikke all verden av den grunn. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

Rønningsbakk tillater seg likevel å komme med noen stikk i retning Rosenborg.

– Jeg har ikke sett de være så offensiv og direkte langs bakken på TV-en hittil i år. I dag spiller de jo faktisk fotball.

– Det er flere utpå der som imponerer stort, og måten de for eksempel finner Tagseth på i mellomrommet er imponerende.

Orkla serieåpner hjemme mot Træff kommende lørdag.