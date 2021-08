Simone Biles tok bronse i OL-comebacket: – Betyr alt

Turnstjernen Simone Biles var tirsdag tilbake i aksjon i OL etter å ha stått over flere øvelser. Hun kunne juble for bronsemedalje i bom.

Simone Biles virket glad og lettet over å ha gjennomført OL-finalen i bom. Foto: Ashley Landis / AP / NTB

En strålende opplagt Biles smilte bredt etter å ha gjennomført sitt finaleprogram, som ga 14,000 poeng fra dommerne. Hun var stolt over at hun klarte å gjennomføre apparatfinalen etter utfordringene hun har hatt den siste tiden.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle bli klarert for bom. Det betydde alt at jeg kunne gå ut hit og konkurrere én gang til før OL er over, sa Biles til BBC.

Hun fikk bare med seg starten av lagkonkurransen med USA (første OL-finale) før hun trakk seg for å pleie sin mentale helse. Hun ble imidlertid klar for bom, som var kvinnenes siste apparatfinale i Tokyo-lekene.

Amerikaneren imponerte på bommen og høstet mye applaus fra publikum i turnarenaen. Hun fikk noe trekk for utførelse, og med 14,000 poeng gikk hun inn på 2.-plass av tre utøvere.

– Det har vært en veldig lang uke, og fem veldig lange år. Jeg forventet ikke å ta medalje i dag. Jeg ønsket bare å gå ut der og gjøre det for meg selv, og det var det jeg gjorde, sa Biles.

Simone Biles fikk utdelt bronse for OL-innsatsen i bom, akkurat som i Rio-OL. Foto: Morry Gash / AP / NTB

Skrusyken

Hun tok også bronse i bom i Rio-OL for fem år siden. Da tok hun i tillegg fire gullmedaljer. I årets leker ender hun med sølv fra lagkonkurransen i tillegg til tirsdagens medalje.

– Denne bronsen føles definitivt mer spesiell enn bronsen fra bom i Rio. Jeg vil sette pris på denne i lang tid, sa amerikanernes turnhelt.

Da hun trakk seg fra øvelser tidligere i lekene, ble det raskt spekulert i at Biles ble rammet av fenomenet som i turnsporten kalles «skrusyken» eller «the twisties». Det er en mental sperre som gjør at turnere mister evnen til å orientere seg i lufta.

Hun bekrefter langt på vei selv at det var tilfelle.

– Jeg måtte endre avhoppet mitt fra bommen, ellers kunne jeg ikke deltatt. Jeg ble ikke klarert for de andre øvelsene. Jeg kunne ikke skru i luften. Jeg ville bare ha fortsatt å falle, og jeg var ikke klarert for å gjøre dem på en trygg måte, sa hun.

Simone Biles avsluttet OL-finalen i bom med en dobbel baklengs salto. Hun var tilbake i aksjon etter å ha stått over fire konkurranser. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB

16-åring tok gullet

Det ble kinesisk dobbeltseier i bom med den 16-årige favoritten Guan Chenchen foran 18-årige Tang Xijing. Guan kvalifiserte seg med beste resultat og startet sist i finalen.

Der gjorde hun en veldig solid rutine med en perfekt avslutning, og dommerne fant lite å trekke for. Med 14,633 passerte hun Tangs 14,233 og sikret seg gullet.

I det hele tatt var det en kvalitetsmessig høyt nivå på finalen, og samtlige åtte utøvere klarte seg uten å falle ned fra bommen.

Biles' lagvenninne Sunisa Lee ble nummer fem med 13,866, samme poengsum som 4.-plasserte Elsabeth Black fra Canada.

Tøff periode

Biles hadde gjort det sterkt i kvalifiseringen, der hun hadde beste poengsum totalt og kvalifiserte seg for samtlige apparatfinaler, men gjorde en miss i sprangøvelsen i lagkonkurransen. Etter det trakk hun seg fra den individuelle mangekampen og apparatfinalene i sprang, skranke og frittstående.

– Etter prestasjonen jeg gjorde i sprang hadde jeg ikke lyst til å fortsette. Jeg må fokusere på min mentale helse. Jeg stoler rett og slett ikke på meg selv i øyeblikket, forklarte Biles tidligere i lekene.

Hun har vært til stede i arenaen når lagvenninnene har konkurrert og har heiet ivrig fra tribuneplass. Tirsdag var hun også raskt borte og ga oppmerksomhet til og gratulerte flere av de andre utøverne da de hadde vært i aksjon.