Blir trolig ny Ranheim-trener

Hugo Pereira skal være svært nær å overta hovedtrenerjobben i fjæra etter Svein Maalen.

Tidligere RBK-assistent Hugo Pereira blir trolig Ranheims neste hovedtrener. Foto: Morten Antonsen

Ranheim skal være svært nære å komme til enighet med Hugo Pereira om jobben som hovedtrener.

Det var Nidaros som erfarte dette først. Adresseavisen sitter også på opplysninger om at Pereira nærmer seg en avtale med klubben.

Adresseavisen var i kontakt med klubbens daglige leder Frank Lidahl tidligere tirsdag. Da ønsket ikke Lidahl å kommentere utviklingen i trenerjakten, annet enn at klubben hadde vært i kontakt med flere av kandidatene klubben har blinket ut som mulige erstattere for Svein Maalen.

Fortid på Lerkendal

Pereira ble tidlig lenket til Ranheim-jobben da Maalen var ferdig, og var på Adresseavisens liste over mulige kandidater.

Portugiseren har en fortid på Lerkendal, og ble hentet av daværende sportslig leder Erik Hoftun i 2014. Etter å ha gått gradene som trener ved akademiet, ble han innlemmet som en del av trenerteamet rundt A-laget i 2017.

Pereiras kontrakt med Rosenborg gikk ut 2018-sesongen, og med en stående invitasjon fra U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud, valgte han å bytte beite etter fem år på Brakka.

Columbia-assistent

Knappe to måneder senere ringte tidligere Real Madrid- og United-trener Carlos Queiroz. Han hadde fått jobben som landslagssjef for Colombia, og ville ha med seg Pereira i trenerteamet. Siden årsskiftet har Pereira vært uten trenerjobb.

Dersom Pereira ender opp med å bli Ranheims nye hovedtrener, betyr det at klubben velger å forlenge en rød tråd ved treneransettelser: Kåre Ingebrigtsen, Åsmund Bjørkan, Trond Nordsteien og Svein Maalen fikk alle sin første hovedtrenerjobb i toppfotball herrer i Ranheim.

Slik vil det også være for Hugo Pereira.

Fast base i Trondheim

Pereira og kona Maria har bodd i Trondheim siden 2014, og har bestemt seg for å ha base i byen.

– Vi har forståelse for at folk ikke helt skjønner hvorfor vi er blitt værende her. Men vi har et fint liv her, og det føles naturlig for oss å bli boende. Etter seks år har vi mange venner her. Den eneste utfordringen er vintermørket, men vi blir mer og mer «norske», sa kona Maria Rosado til Adresseavisen i oktober 2019.

I det samme intervjuet innrømmet Pereira at han har en drøm om å trene RBK:

Jeg elsker Rosenborg, og er fortsatt en RBK-er. Selvsagt har jeg en drøm om å være hovedtrener for Rosenborg, sa han.

Med hovedtrenerjobben i Ranheim, kan portugiseren være et steg nærmere å oppfylle den drømmen.