Start-profilen er på utgående kontrakt: – Jeg har ikke fått noe tilbud ennå

Martin Ramslands kontrakt med Start går ut ved nyttår. Spissen har ennå ikke fått et tilbud om kontraktsforlengelse, men Sindre Tjelmeland sier at han ønsker å ha med seg 28-åringen videre.

Martin Ramsland har bare noen måneder igjen av sin kontrakt med Start. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Jeg har hatt mange samtaler med Sindre (Tjelmeland) etter at han kom, og vi har fått et bra forhold. Det er spennende å jobbe med ham, men jeg kan si så mye som at jeg ikke har fått noe tilbud ennå.

Det sier Martin Ramsland til Fædrelandsvennen etter Start-trening fredag.

Spissen har vært i klubben siden 2019. Han har opplevd opprykk og nedrykk, oppturer og nedturer. Forrige sesong ble preget av mange skader og null mål i Eliteserien. Denne sesongen har han spilt spiss for et Start-lag som har slitt i 1. divisjon.

Nå har Ramsland bare fem måneder igjen av sin kontrakt med Start, som strekker seg ut dette året. 28-åringen forteller til Fædrelandsvennen at han ennå ikke har fått et tilbud om en kontraktsforlengelse, men at han ønsker å bli værende i klubben.

– Det er ingen hemmelighet at mitt hjerte er gult. I utgangspunktet er det ingenting jeg har mer lyst til enn å få til noe med Start. Nå er det endelig mye positivitet i denne klubben, og jeg har lyst til å være med på reisen framover. Jeg føler at jeg har noe uoppgjort her, og det ligger et uforløst potensial som jeg vil være med å få ut, sier Ramsland.

Start-profilens agent, Stig Lillejord, skriver følgende i en tekstmelding til Fædrelandsvennen:

– Start er kjent med kontraktslengden til Martin. Han er udiskutabelt gult i sitt hjerte, men når man nærmer seg utløp av sin nåværende kontrakt, så må vi se på alternativer. Det er vi i ferd med å bringe på banen.

Ønsker å ha med seg spissen videre

Ramsland står med ett mål og to målgivende pasninger etter at Sindre Tjelmeland ble Start-trener. De har fått et godt forhold til hverandre på kort tid, og treneren fra Etne skryter av sitt førstevalg på spissplassen.

– Martin har vært mønsterprofesjonell. Han er dønn disiplinert, lojal og hardtarbeidende - et godt eksempel. Han kommer til å bli farlig utover i sesongen, sier treneren, før han svarer følgende på spørsmål om han ønsker å beholde Ramsland i Start:

– Ja, absolutt. Martin er en Start-gutt og en god spiller. Han står for mye av den kulturen vi ønsker å skape, så jeg håper vi kan komme til en enighet der.

– Han sier at han ikke har fått et tilbud. Tror du han får det?

– Ja, det tror jeg. Vi har hatt dialog på det. Jeg har snakket med Terje, og så avhenger alt om hvorvidt man blir enige. Men mitt ønske er at Ramsland er en spiller vi ønsker å ha med videre, sier Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Føler seg bedre enn i fjor

Start skal spille to hjemmekamper i 1. divisjon før sommerpausen. Lørdag kommer Raufoss på besøk og onsdag er det Stjørdals/Blink som venter på motsatt banehalvdel på Sparebanken Sør Arena. Ramsland vil fokusere på det sportslige.

– Det har sett bedre ut for meg i år. Vi har slitt som lag, og det bærer mitt målsnitt preg av. Jeg skulle selvsagt scoret flere mål, men det er helt på det jevne. Jeg føler meg «fresh» og formen er bra, og jeg har troa på at jeg skal levere godt framover.

Ifølge statistikknettstedet Transfermarkt har publikumsyndlingen fra Marnadal spil 43 kamper for Start etter overgangen fra Sogndal. Det har fram til nå blitt 15 mål for Ramsland i Start-trøya. Lørdag får han en mulighet til å legge på flere scoringer.

