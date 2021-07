EM-feber i England og Italia: Dette skriver avisene på finaledagen

Det er, ikke overraskende, søndagens storkamp som pryder engelske og italienske avisforsider på finaledagen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

forrige





fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Faksimile, The Sunday Times

– For deg, for dere! skriver Tuttosport på sin avisforside søndag, med bilde av en jublende Roberto Mancini. Tennis-stjernen Matteo Berrettini får også plass på avisforsiden:

Det er nemlig ikke bare de italienske landslagsspillerne som skal kjempe om trofé på engelsk gress i dag: Berrettini skal noen timer tidligere møte Novak Djokovic til Wimbledon-finale.

Les også Finaleklar Drillo om TV-kritikken: – Jeg treffer ikke de halvveis interesserte så godt

Men det er i all hovedsak kveldens EM-finale som er i fokus, også i Italia. «Gli Azzurri» og England møtes til EM-finale på Wembley klokken 21.00.

– Farg det blått, står det på La Gazzetta Sportivas forside, med bilder av Jorginho, Federicho Chiesa og Roberto Mancini hengende over en trone. Under overskriften står det:

– Italia kjemper med England for den europeiske tronen.

Corrierre dello Sport går for tittelen «en kjærlighetshistorie» på sin forside - igjen med ublende italienske stjerner.

De italienske avisforsidene kan du se i billedgalleriet under:

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Faksimile, La Gazzetta Sportiva

Engelske avisforsider vier nærmest utelukkende all spalteplass til kveldens finale. Det drømmes på sedvanlig vis til at fotballen skal komme hjem, og avisforsiden som kanskje skiller seg ut kommer fra The Sunday Times, som har sitert Henry V på en svært patriotisk avisforside.

Daily Star går for Harry Kane i rustning med en henvisning til Julius Caesar, men finner også ute til venstre plass til Gareth Southgates lykkeslips.

– For dronning og land, skriver Sunday Express på sin avisforside.

Og så ville det ikke vært engelske avisforsider uten ordspill:

– We Kane be heroes, pryder Daily Mirror, med England-stjerne Harry Kane i front og en tydeligvis henvisning til David Bowie-hiten «Heroes».

Se alle forsidene i billedgalleriet under:

forrige













fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Faksimile, Daily Star

Før finalen:

50 av 51 kamper har blitt spilt - og i kveld er det duket for den aller siste: EM-finalen mellom England og Italia.