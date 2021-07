TIL fikk nei – Reginiussen har ett spesielt comeback-krav for å spille med Gamsten

Tore Reginiussen og Morten Gamst Pedersen har i lang tid snakket om å spille sammen igjen. Skulle det skje, vil det være med en overraskende vri – inspirert av målkongen Sigurd Rushfeldt.

FISKELYKKE: Her er Tore Reginussen og Morten Gamst Pedersen på fisketur i Kåfjord, utenfor Alta, onsdag kveld. Foto: Privat

Altaværingen Reginiussen (35) reiste fra hjembyen etter 2005-sesongen. 16 år senere kan han være på vei tilbake, etter 30 A-landslagskamper, seriegull i Norge og proffspill i utlandet. En rikholdig karriere som har inkludert mange sesonger i både TIL og Rosenborg.

Etter nyttår spilte han noen måneder for kultklubben St. Pauli fra Hamburg i Tyskland før han tok avgjørelsen om å legge opp. Nå kan det gå annerledes. «Operasjon overtalelse» fra Alta, med blant annet Morten Gamst Pedersen i spissen, kan gjøre at Reginiussen forlenger fotballspillingen, og samtidig avslutter karrieren der den begynte.

– Hvis noe skulle vært aktuelt, ville det vært her, for en begrenset periode. Men reiseveien er lang, sier Reginiussen til iTromsø, som understreker at han egentlig har lagt opp. Og kaller seg selv pensjonist.

– Det er en grunn til at jeg stoppet karrieren, for å ha litt mer tid hjemme å følge opp familien. Vi bor i Trondheim, og der blir vi. Det gjør at vi har måttet si nei til en del muligheter, sier Reginiussen til iTromsø torsdag formiddag.

For Alta er langt fra de eneste som har vært interesserte. En rekke lag fra øverste divisjon har forhørt seg om mulighetene.

Morten Gamst Pedersen og Tore Reginiussen på A-landslagssamling i 2009. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

– Morten skal ha for at han prøver

– Jeg har takket nei til TIL og andre klubber. Det er mange klubber som har tatt kontakt. Men skulle jeg gått til TIL eller noe av de andre ville jeg måtte satse hundre prosent. Hvis jeg ikke har mulighet til å gjøre det, gjør jeg ingen noen tjeneste, sier Reginiussen til iTromsø, som onsdag ettermiddag var på trening sammen med det som kan bli hans nye lag innendørs i Finnmarkshallen.

En sentral aktør for å sikre en overgang er Morten Gamst Pedersen. Han har tatt på seg en noe uformell agentrolle for å sikre at kompisen gjør et lite comeback før Reginiussen legger opp for godt. Duoen spilte sammen i en rekke landskamper for Norge, samt for RBK så sent som i 2015.

– Det er mitt første offentlige agentoppdrag, der jeg får en frekk prosentandel hvis dette går i orden, spøker Gamst.

– Neida, jeg tar ingenting betalt for å hjelpe litt til med at dette skal gå i orden. Jeg lærte av Rune Hauge at man skal ta vare på spillerne sine, sier Gamst til iTromsø, før han blir mer alvorlig:

– Hvor mange kamper det eventuelt blir for Tore vet vi ikke. Det blir jo neppe en full sesong, siden han bor i Trondheim med familien sin der. Om det blir en eller ti, morsomt blir det uansett, både for han og oss, sier Gamst.

– Morten skal ha for at han prøver, så det er en bra egenskap, sier Reginiussen om Gamsts overtalelsesegenskaper. Duoen dro onsdag kveld sammen på fisketur til Kåfjord, utenfor Alta, der fangsten ikke ble en overgang, men inntil videre bare sei og ørret.

39 år gamle Gamst, som fyller 40 i september, har jevnlig hatt kontakt med Reginiussen om en gjenforening.

– Jeg begynte å jobbe litt med han allerede i fjor. Det handler om å ta de rette valgene, sier Gamst.

I RBK: Her står Tore Reginiussen og Morten Gamst Pedersen sammen med kjernen på Lerkendal i 2014. Foto: Ned Alley / NTB

– Alltid ment jeg kunne gjort en god jobb der

Skulle comebacket bli en realitet, er det under en forutsetning.

– Jeg må spille spiss, og kun det. Der kunne jeg gravd frem litt motivasjon for å spille igjen, sier Reginiussen til iTromsø.

– Hva slags spiss er du?

– Som en tanks i boksen. For Morten hadde det bare vært å legge innlegg med luft, slik at jeg kan dunke inn ballen. Og jeg har alltid ment at jeg kunne gjort en god jobb der, sier Reginiussen.

Han lærte mye av en som virkelig vet hvor målet står i sine første år i TIL.

– Sigurd Rushfeldt fortalte meg mange triks. Blant annet at du skulle heade ned i bakken. Du kan heade over mål, men det går inn an å heade under, sier Reginussen.

For Gamst stopper ikke gjenforeningen av finnmarkinger i Alta med Reginiussen.

– Vi jobber med å hente Magnus Andersen fra TIL, han bare vet det ikke selv, sier Gamst og ler godt.