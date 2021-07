Slåss mot «umulig» verdensrekord i OL. - Skulle vært slettet

Hedda Hynne vet at verdensrekorden er «umulig», men det bryr hun seg ingenting om. Løpelegende mener rekorden burde vært slettet.

På Byåsen i Trondheim har Hedda Hynne lagt mye av grunnlaget som kan gi henne en plass i OL-finalen på 800 meter. Hun lærte mye av OL-debuten i Rio i 2016. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

På Dalgård i Trondheim gjorde Hedda Hynne unna de siste forberedelsene før avreisen til precamp i Tokyo.

Idrettsanlegget på Byåsen ligger en liten oppvarmingstur fra huset der Norges OL-håp bor sammen med trener og samboer Erik Sakshaug.

Til anlegget løper 31-åringen rolig og konsentrert. Erik Sakshaug sykler bak henne på gangveien.

Løpeturen fører duoen gjennom bydelen som har fostret mange norske langrennsstjerner, med Johannes Høsflot Klæbo som kanskje den største.

Kanskje er det en OL-finalist som krysser gangfeltet på Dalgård, men Norges OL-håp på 800 meter få løpe i fred.

For Hedda Hynne og trener og samboer Erik Sakshaug har OL i Tokyo vært et mål de har jobbet tålmodig og systematisk mot i mange år. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

– Er hun i form, er hun veldig konkurransedyktig, sier Sakshaug.

– Klar finalekandidat

5–7–9–8–7.

Det er Hynnes resultater i de fem konkurransene hun har løpt i mai, juni og juli. Tida har hun senket fra 2.02,48 til 1.59, 82 under Diamond League-stevnet i Stockholm.

– Kommer hun på samme nivå som i fjor, da er hun en klar finalekandidat. Blir hun bedre, er hun enda bedre posisjonert, sier Erik Sakshaug.

1.58,10. Det er Hedda Hynnes personlige rekord, satt i sveitsiske Bellinzona i september i fjor.

Hedda Hynne satte ny norsk rekord på 800 meter da hun løp inn til 1.58,10 i Sveits i september i fjor. Foto: Alessandro Crinari / Keystone

31-åringen var i sitt livs form, og OL var utsatt på grunn av pandemien.

Hynnes norske rekord var blant de raskeste tidene i verden på distansen i 2020, men avstanden til Jarmila Kratochvilas verdensrekord er stor:

I 1983 løp tsjekkeren, som egentlig var 400 meter-spesialist, inn til 1.53,28.

– Det er en målestokk ingen kan måle seg mot. Jeg tenker på hvordan nivået på distansen er nå, sier Hedda Hynne.

Hun innrømmer et unntak. Det er når kongepokalen skal deles ut til den kvinne og mann som leverer det antatt beste resultatet under et senior-NM og historiske data i øvelsen legges til grunn for vurderingen.

– Det kan oppleves som litt urettferdig, sier hun.

Svakere snitt-tider

Men om ikke Hedda Hynne tenker på verdensrekorden, så har Erik Sakshaug tenkt mye på både den og på hvordan bestetidene på 800 meter for kvinner har utviklet seg.

– Den tida er ekstremt god. Det er den lengstlevende verdensrekorden, konstaterer Sakshaug.

Selv om kunnskapen om trening i toppidretten har økt og løpernes utstyr og fasilitetene på friidrettsarenaen har utviklet seg siden 80-tallet, registrerer han at damene i snitt løper mye saktere på distansen nå.

Hedda Hynne er Norges OL-håp på 800 meter, men innser at hun er sjanseløs på verdensrekorden på distansen. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Han har sammenlignet snitt-tidene til de 30 beste kvinnelige løperne i verden de siste fire tiårene:

1980-1989: 1.55,92

1990-1999: 1.57,01

2000-2009: 1.57,00

2010-2019: 1.57,26

– Det er interessant at snittet på topp 30 er mye bedre på 1980-tallet og dermed trender flatt og negativt på 800 meter for kvinner. Det er helt motsatt av andre øvelser i friidretten, sier treneren som også har sett på mennenes topp 30-resultater gjennom alle tider. Disse viser at tidene gradvis blir bedre med 1980-1989 som dårligste tiår med snitt 1.43,59, mens 2010-2019 er best med snitt 1.42,82. Dette er en mer naturlig utvikling og stikk motsatt av kvinnene, mener han.

Hyperandrogene løpere

Da Tatjana Kazankina fra Sovjetunionen ble OL-mester i 1976, løp hun på 1.54, 84.

– Det har aldri vært en OL-finale for kvinnene i nærheten av den som var i 1976, hvor 4 resultat fra finalen fremdeles er inne på topp 30 gjennom alle tider. Det er svært oppsiktsvekkende, og det sammenfaller tilfeldigvis med det første OL hvor testosteron ble brukt som doping av østeuropeere. Hadde Hedda holdt på den gangen, hadde en OL-finale vært mer usannsynlig, sier Erik Sakshaug.

Erik Hynne har sett på de beste tidene på 800 meter for kvinner de siste fire tiårene. Han konstaterer at det ble løpt raskere på 80-tallet enn i dag. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Så hvorfor er det slik?

– 18 av de 30 beste gjennom alle tider på 800 meter er tider satt av østeuropeere mellom 1976 og 1990, fire av dem i OL finalen i Montreal 1976. Det siste tiåret, 2011-2020, så har bare tre utøvere klart å komme inn topp 30 gjennom alle tider, hvor to av disse er hyperandrogene Semenya og Niyonsaba, sier Sakshaug.

Da sørafrikanske Caster Semenya ble olympisk mester i Rio i 2016, vant hun på tida 1.55,28. Francine Niyonsaba fra Burundi vant sølv og Margaret Wambui bronse. Alle tre hyperandrogene.

Nå gjør nye regler fra det internasjonale friidrettsforbundet at såkalte DSD løpere (ekstern lenke), det vil si kvinnelige utøvere med mannlige kromosomer (XY), som har testikler (ikke eggstokker) og testosteron i det mannlige intervallet (7,7 - 29,4), ikke får løpe distansen.

– Det må være like konkurranseforhold, mener Ingrid Kristiansen, Norges løpe-ess på lange distanser på 1980-tallet.

Hun har, som eneste utøver i verden, hatt verdensrekordene på 5000 meter bane, 10 000 meter bane, 15 km landevei, halvmaraton og helmaraton.

Ingrid Kristiansen dominerte de lange løpsøvelsene på 80-tallet og mener verdensrekorden på 800 meter for kvinner burde vært slettet. Foto: Gill Allen / AP

Hun mener 800-meterrekorden for kvinner skulle vært slettet.

– Og vi vet jo at det var systematisk doping i det gamle Øst-Europa. Så kan man ikke si at de var dopet når de ikke er tatt, og det er ikke bevis for juks, men man kan tenke sitt, sier Kristiansen om de sterke tidene på kvinnenes 800 meter.

Olympisk mester på 800 meter, Vebjørn Rodal har møtt verdensrekordholder Kratochvila ved et par anledninger, men da var ikke rekordløpet og treningen hennes tema.

– Hvis man ser bildene av henne på topp, så var det ganske massivt. Jeg har ikke snakket med henne om treningen henne, men å få henne i tale hadde vært interessant, sier Rodal.

– Bedre rustet

Hvis Hedda Hynne en gang møter Kratochvilia, vil hun spørre den nå 70 år gamle verdensrekordholderen hvordan hun trente. Men hjemme i Trondheim er Hynne kun opptatt av det hun kan gjøre noe med.

Hun har jobbet tålmodig i mange år og føler seg bedre rustet til å delta i OL nå enn da hun var førstereis i Rio. I Brasil klarte hun ikke å ta seg videre til semifinalen.

Hedda Hynne klarte ikke å ta seg til semifinalen på 800 meter under OL i Rio i 2016. Her er hun sammen med trener og kjæreste Erik Sakshaug. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Denne gangen blir det ikke like mange og sterke inntrykk. Det blir lettere å holde fokus. Jeg er bedre rustet og mer klar for mesterskapet, mener hun.

Ingrid Kristiansen skal følge spent med og råder Hynne til å ha det gøy og til å tro på eget opplegg. Kristiansen tror ikke OL vil gi tv-seerne mange verdensrekorder på friidrettsbanen.

– Det blir ofte et lureløp hvor man kan gjøre det godt hvis man har en kjempespurt mot slutten, sier hun.

Samtidig registrerer hun at grensene for hva som er lov underveis i et løp er flyttet fra da hun var aktiv.

– Det er blitt ganske annerledes. Nå kan løperne ha to harer og lyshare når de konkurrerer i store stevner. Vi ble mistenkeliggjort hvis en på indre bane heiet på oss. Grenser flyttes hele tida. Vi skal være litt obs på det, mener hun.

Hun imponert over at lille Norge hevder seg så godt i en verdensidrett. De er mange, blant andre Karstein Warholm, Ingebrigtsen-brødrene - og Hedda Hynne.

– Jeg tror ikke nordmenn skjønner hvor gode prestasjoner de norske friidrettsløperne leverer. I sommer-OL er det gode prestasjoner som ikke verdsettes. Det er urettferdig overfor de som driver med det. Enkelte skiløpere går seks distanser i et ski-VM. Sånn er det ikke i friidrett, sier hun.

Hedda Hynne har den norske rekorden på 800 meter. Treneren hennes mener det er realistisk for henne å senke den med ett sekund. Verdensrekorden er urealistisk. Foto: Richard Sagen

Men verdensrekorden på 800 meter. Den er det bare å glemme, ifølge Erik Sakshaug.

– Er det mulig for Hedda å løpe så fort?

– Det er usannsynlig for Hedda å komme på det nivået, sier han.

Men det bør være realistisk for henne å senke sin personlige rekord med ett sekund.

Og da kan alt skje i Tokyo.

NB! Årsbeste i verden på 800 meter for kvinner er på 1.56,07 satt av amerikanske Athing Mu (19).