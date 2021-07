Sjokk-kamp for verdseinarane frå Noreg: – Vi pissa nesten på oss

Anders Mol og Christian Sørum måtte ta fram alt dei hadde for å vinna sin første OL-kamp.

Anders Mol (til v.) og Christian Sørum fekk ein mykje vanskelegare kamp enn forventa mot Australia.

NORGE–AUSTRALIA 2–1

Shiokaze Park: Det vart svært dramatisk då Anders Mol og Christian Sørum møtte Australia i sin første OL-kamp nokosinne. Dei vann til slutt, men for ein kamp det skulle bli.

– Vi pissa nesten på oss på tribunen, seier Kåre Mol, Anders’ far og trenar til BT like etter kampen mens grashoppene syng i den japanske kvelden.

Utanfor tribunen var han sveitt og medtatt etter kampen som berre så vidt enda med norsk 2–1-seier. På dagen sandvolleyballturneringa i OL opna.

– Vi må gjennom slike kampar og kjenna litt på det, seier Kåre Mol (til v.) om den vanskelege opningskampen mot Australia.

– Vi har sagt i heile dag at vi skulle kosa oss, men det var vanskeleg å kosa oss i denne kampen. Eg er misunneleg på dei som ligg heime og kosar seg på svaberget, seier pappa Mol.

Like etter kom verdas beste sandvolleyballpar ut frå arenaen. Dei prøvde å sjå det positive i det som hadde skjedd.

– No har vi lært at kvar kamp blir ein krig, seier Anders Mol.

Chris McHugh var den store spelaren for Australia mot Noreg.

– Noreg kan vinna

Australienarane Chris McHugh og Damien Schumann kunne nesten ikkje tru at dei var svært nær ved å slå Noreg. Då dei møtte pressa etter kampen var dei glade over å ha spelt sin første kamp på over to år etter å ha vore koronafast i Australia.

Euforiske over prestasjonen, og litt sure for at det glapp.

– Vi hadde det veldig gøy, seier McHugh.

– Kan Noreg vinna OL etter det dei viste her?

– Klart dei kan. Dei er nummer ein i verda, seier Schumann til BT.

I og med at Mol/Sørum er ranka som nummer ein i verda, og Australia som nummer 47, var det rekna som bortimot sjølvsagt at Noreg skulle vinna lett i Shiokaze Park, men slik gjekk det ikkje.

Første sett var svært jamt. Mol frå Strandvik og Sørum frå Lørenskog halte i land 21–18 og settsiger 1–0.

– Christian (Sørum) og eg er gode til å ta poeng på eigen serve. Når vi gjer det kan vi knekka alle lag, seier Anders Mol.

Elendig andre sett

Det andre settet starta katastrofalt for Mol/Sørum. Dei kom under med fire poeng.

Og ting vart berre verre. Noreg måtte apatisk innsjå at australienarane fekk ei leiing på heile sju poeng.

– Eg gjorde mange feil på rad, og dei serva veldig bra. Men no drit eg i det. Eg er berre glad vi vann, seier Anders Mol.

Deretter byrja ting å sitja. Blokkane til Mol gjorde det dei skulle, altså blokkera, og servane til Sørum var presise. Noreg byrja å ta poeng på eigen serve igjen.

Likevel sluttspurten var ikkje god nok til å hindra at Noreg på overraskande vis gav frå seg eit sett til Australia.

– Eg var førebudd på at det skulle bli slik som dette, men det var litt sjokk at vi kom bak så mykje i det andre settet. Då gjorde vi ein del dårlege ting, seier Kåre Mol.

– No må vi berre bli vant til OL-arenaen, seier Anders Mol som ikkje heilt likar den djupe sanden i Tokyo.

– Perfekt opningskamp

Det siste og avgjerande settet var også svært jamspelt. Dei to laga følgde kvarandre heile vegen. Til slutt vann Noreg 15–13.

– At dei klarte det viser at hovudet deira er veldig bra, seier Kåre Mol.

Christian Sørum åtvarar no mot å tenkja at alt skal vera lett for Noreg, berre fordi dei toppar verdsrankinga.

– Det vi har gjort i det siste er eigentleg urealistisk og sjukt å tenkja på. Ser du på turneringane som har vore i år, har 19 lag kome til semifinale. Det viser at mange kan vinna og at vi må vera på vårt beste, seier Sørum.

På veg inn i den japanske sommarnatta seier Sørum at laurdagens kamp var eigna til å gi han og Mol sjølvtillit.

– Heilt klart. Det handlar om å vinna kampar, og kampar der du må gi alt og vinn til slutt er eigentleg perfekt som opningskamp, seier han.

Første sett: 21–18

Andre sett: 18–21

Tredje sett: 15–13

Noregs neste kamp går måndag klokka 15.00 mot Spania.