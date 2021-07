Sjokk-kamp for verdseinarane frå Norge: – Vi pissa nesten på oss

Anders Mol og Christian Sørum måtte ta fram alt dei hadde for å vinna sin første OL-kamp.

Anders Mol (til v.) og Christian Sørum fekk ein mykje vanskelegare kamp enn forventa mot Australia.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

NORGE–AUSTRALIA 2–1

Shiokaze Park: Det vart svært dramatisk frå Anders Mol og Christian Sørum møtte Australia i sin første OL-kamp nokosinne. Dei vann til slutt, men for ein kamp det skulle bli.

– Vi pissa nesten på oss på tribunen, seier Kåre Mol, Anders’ far og trenar til BT like etter kampen mens grashoppene syng i den japanske kvelden.

Utanfor tribunen var han sveitt og medtatt etter kampen som berre såvidt endte med seier.

– Vi har sagt i heile dag at vi skulle kosa oss, men det var vanskeleg å kosa oss i denne kampen, seier pappa Mol.

Like etter kom verdas beste sandvolleyballpar ut frå arenaen. Dei prøvde å sjå det positive i det som hadde skjedd.

– No har vi lært at kvar kamp blir ein krig, seier Anders Mol.

Chris McHugh var den store spelaren for Australia mot Norge.

– Norge kan vinna

Australienarane Chris McHugh og Damien Schumann kunne nesten ikkje tru at dei nesten hadde slått Norge etter kampen. Få minutt etter kampslutt var dei glade over å ha spelt sin første kamp på over to år. Euforiske over prestasjonen, og litt sure for at det glapp.

– Vi hadde det veldig gøy, seier McHugh.

– Kan Norge vinna OL etter det dei viste her?

– Klart dei kan. Dei er nummer ein i verda, seier Schumann til BT.

I og med at Mol/Sørum er ranka som nummer ein i verda, og Australia som nummer 47, var det rekna som bortimot sjølvsagt at Norge skulle vinna lett i Shiokaze Park, men slik gjekk det ikkje.

Første sett var svært jamnt. Mol frå Strandvik og Sørum frå Lørenskog halte i land ein 21–18 og settseier 1–0.

Elendig andre sett

Det andre settet starta katastrofalt for Mol/Sørum. Dei kom under med fire poeng.

Og ting vart berre verre. Norge måtte apatisk innsjå at australienarane fekk ei leiing på heile sju poeng.

–

Deretter byrja ting å sitja. Blokkane til Mol gjorde det dei skulle, altså blokkera, og servane til Sørum var presise.

Likevel sluttspurten var ikkje god nok til å hindra at Norge på sjokkerande vis gav frå seg eit sett til Australia.

Vann til slutt

Det siste og avgjerande settet var også sjokkerande jamspelt. Dei to laga følgde kvarandre heile vegen. Til slutt vann Norge 15–13.

Første sett: 21–18

Andre sett: 18–21

Tredje sett: 15–13