Danske kan bli sendt hjem - vurderer ny vri i spissjakten

Det vil skje flere endringer i TILs spillerstall i sommer.

PÅ VEI BORT: Joachim Juhl Rothmann har foreløpig ikke slått til i TIL-drakten og kan bli sendt hjem allerede i sommer. Foto: Terje Bendiksby

Det bekrefter klubbens team manager Lars Petter Andressen.

– Vi er i en fase der vi kartlegger hva som er realistisk og mulig med tanke på både spillere inn og ut i sommer, sier Andressen.

Rothmann ut? Ny mann inn?

Særlig på topp har TIL slitt siden Runar Espejord skadet seg allerede i 1. serierunde før halvtimen var spilt.

Nigerianske Ebiye Moses har riktignok scoret fire mål, men kun scoret i to av 12 kamper.

Danske Joachim Juhl Rothmanns syv målløse innhopp på til sammen 99 minutter, har heller ikke vært all verden. Det ser ut til at klubben kommer til å treffe beslutningen om å forkorte lånet allerede i sommer, en mulighet som lå i bunn før låneavtalen kom på plass.

– Vi har ikke tatt noen endelig avgjørelse rundt Joachim. Vi ser på hva det beste er for klubben, Joachim selv og Nordsjælland. Vi vil vurdere fremover hva vi gjør, sier Andressen.

Trolig forlater Rothmann Tromsø en gang etter Rosenborg-kampen.

Venter på Heerenveen-svar

Runar Espejords låneavtale med Heerenveen utløper neste uke, og dermed kan Gutan være skikkelig i beit på alternativer på spissplass, dersom de ikke lykkes med å forlenge Espejords lån.

– Lånet går ut neste uke, så vi avventer å høre fra Heerenveen. Vi håper å forlenge lånet ut sesongen, så får vi se hva de svarer.

– Tror du det kommer nye spillere inn i sommer?

– Ja, det tror jeg. Det avhenger av økonomi og hva som er mulig samt hva som skjer med egen stall.

– Er det da en spiss som er mest prekært?

– Det handler om tilgjengelighet og de tingene. Vi er ikke der at vi leter i kun én posisjon. Vi ser hvilke muligheter som finnes.

Vurderer fortsatt Høyland

TIL har hentet flere spillere med tanke på fremtiden, men Andressen sier klubben nå også må tenke kortsiktig med tanke på høstsesongen.

– Vi skal sørge for at vi har et slagkraftig lag til høstsesongen og de 17 eliteseriekampene som gjenstår.

Vinduet åpner 1. august, det vil si at hjemmekampen mot Rosenborg (18. juli) og cupkampen(e) mot Skånland og 2. runde i cupen, eventuelt vil være kampene TIL vil måtte klare seg med de spillerne de nå har.

– Forhåpentligvis blir det to runder i cupen og så er det Mjøndalen. Da kan vi i teorien ha noen nye på plass. Nå håper vi jo også at vi snart har Mikael (Norø Ingebrigtsen) og Runar (Espejord) tilbake og aktuell til Rosenborg-kampen.

– Du nevnte spillere ut. Skjer det noe der? Er det snakk om utlån?

– Det skjer ikke noe nå. Men da vil det mest sannsynlig være snakk om salg eller yngre spillere som kan gå på lån, men det er ikke noe som er nært nå.

FORTSATT AKTUELL: TIL hentet nylig Sakarias Opsahl (t.h.) tilbake på nytt lån fra Vålerenga, en overgang som blir permanent i sommer. De ønsker likevel fortsatt Martin Høyland (t.v.). Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Med tanke på spillere inn, vurderer TIL flere av sine «gamle» caser fra før sesongen.

Groruds midtbanespiller Martin Høyland, er fortsatt en mulig forsterkning for Gutan i sommer.

– Han kan spille i flere posisjoner og er fortsatt aktuell, sier Andressen.

Gir opp Skjærvik

Men midtstopperen Vetle Skjærvik kommer neppe.

– Nå som de leder OBOS-ligaen og flyr på en sky, ser ikke det veldig aktuelt ut, nei.

En annen spiller som flyr på en sky er TILs egen Tobias Hafstad som er på lån i Arendal. Hafstad har scoret tre mål på seks kamper for Arendal, som topper sin avdeling i 2.-divisjon med full pott i samtlige kamper.

Men det er ikke aktuelt å hente talentet tilbake nordover.

– Tobias er i en veldig fin utvikling der. Vi er fornøyd, Tobias er fornøyd og Arendal er fornøyd. Han trives godt der nede, sier Andressen.