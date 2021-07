Tomoe Zenimoto Hvas og Anne Vilde Tuxen blir Norges flaggbærere under Tokyo-OL

Tomoe Zenimoto Hvas og Anne Vilde Tuxen skal bære det norske flagget og lede den norske troppen når Tokyo-OL åpnes fredag.

Anne Vilde Tuxen blir flaggbærer i OL. Foto: Privat

Toppidrettssjef Tore Øvrebø presenterte onsdag duoen som får det ærefulle oppdraget under åpningsseremonien i den japanske hovedstaden. Hvas er svømmer, mens Tuxen skal forsvare Norges ære i stuping.

Det er første gang i historien at Norge stiller med to flaggbærere. Flere land, blant dem Danmark og Storbritannia, har for lengst varslet at de gjør det samme.

Tuxen innrømmer overfor NTB at oppdraget hun har fått innebærer en viss ærefrykt.

– Det er stort. Det er ikke så vanskelig å skulle bære et flagg, men jeg kjenner at jeg gruer meg litt. Samtidig er jeg bare mektig beæret, sier stuperen Tuxen.

Nervøs

At hun skulle få oppdraget med å bære flagget, så ikke OL-håpet i stuping for seg.

– Jeg ble veldig overrasket, sier Tuxen, som fikk forespørselen i forbindelse med treningen i Tokyo onsdag.

– Jeg sa bare «tuller du med meg?", men det var veldig, veldig kjekt å bli spurt. Det er så mange andre fine og dyktige atleter her, så jeg er veldig glad for at det ble meg, sier hun.

En viss nervøsitet vil det samtidig bli.

– Jeg tror det er godt jeg har med meg Tomoe. Da kan vi lene oss litt på hverandre, og det er godt å dele den opplevelsen med hverandre, sier Tuxen.

Lever drømmen

Tilskuere blir det imidlertid ikke under åpningsseremonien. Dermed blir opplevelsen litt annerledes enn den kunne blitt.

– jeg har hørt at de skal gjøre mye på data, og vise animasjoner og kule ting, siden det ikke blir vanlig med tilskuere, sier den norske flaggbæreren.

Hun har allerede rukket å kjenne på følelsen av å være i sitt første OL.

– Det har vært stort. Jeg er helt overveldet hver eneste dag. Jeg våkner opp og lever i barndomsdrømmen min, sier stuperen.

Under sommerlekene i Rio de Janeiro for fire år siden var det skytteren Ole-Kristian Bryhn som var flaggbærer. I London i 2012 gikk det ærefulle oppdraget til padleren Mira Verås Larsen.

Norge har i alt hatt 46 flaggbærere i OL.