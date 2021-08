Nå «casher» Warholm endelig inn: Gull og rekord gir trolig 15 mill. i 2021

TOKYO (VG) Med OL-gullet i Tokyo natt til tirsdag begynner Karsten Warholm (25) å innkassere store penger på å løpe fortest i verden over ti hekker.

Etter det VG forstår vil Warholm passere ti millioner kroner bare i «grunnlønn» i 2021.

Med både verdensrekorder og OL-gull går det trolig mot 15 millioner kroner totalt i år, inkludert alle bonuser.

Han forbedret først verdensrekorden på Bislett den 1. juli og så sprengte han en ny grense da han vant OL-finalen med tiden 45,94 tirsdag.

Warholm og managermamma Kristine Haddal har vært forsiktige med å innkassere på suksessen på friidrettsbanen, men nå tar det av også pengemessig.

Tirsdag ettermiddag fikk han hendene på gullmedaljen:

Inntektene kommer hovedsakelig på to måter:

Startpenger i stevner. Etter som han er verdensrekordholder og 400 meter hekk for tiden er en het øvelse, øker inntektene.

Sponsorinntekter. Utstyrsgiganten Puma bidrar med brorparten, men Warholm har nå også en rekke andre store sponsorer.

– Jeg vil ikke uttale om detaljer angående startpenger og øvrige betingelser for Karsten, sier manager Kristine Haddal til VG.

– Men som dobbelt verdensmester har Karsten de siste årene vært attraktiv blant stevnearrangørene. Dette har selvsagt blitt forsterket etter at han satte verdensrekord.

Ståle Jan Frøynes, mannen som i sin tid «fant» Leif Olav Alnes som trener for Warholm, styrer forhandlingene med stevnearrangører, mens Haddal har ansvaret for kontakten med sponsorene.

Etter det VG forstår har Warholm en basislønn på 2–3 millioner i året fra utstyrsgiganten Puma, der norske Bjørn Gulden er sjef. Med verdensrekorder og OL-gull triller det ytterligere euro inn på kontoen.

Mot slutten av 2020 var det stor oppmerksomhet rundt at Warholm skrev avtale med Red Bull. Dette er etter det VG forstår Warholms nest største sponsoravtale. Puma og Red Bull er Warholms to eneste internasjonale avtaler til nå.

– Penger ønsker jeg ikke å snakke om. Dette er en sak mellom partene i avtalen. Det eneste jeg kan si er at dette er en stor personlig samarbeidsavtale for meg. Utover det vil jeg ikke kommentere den saken. Ferdig snakka, het det i en uttalelse fra Warholm da kontrakten var klar.

Den første store norske avtalen for Warholm var elgiganten Elkjøp. Den avtalen handler trolig om minst én million kroner i året.

Andre sponsorer er Gjensidige, Jobzone, Coop Extra og - ikke minst - Jets, et selskap som har vært deleid av slektninger av OL-mesteren. Hareid-bedriften Jets lager smarte toalettløsninger for hytta.

Mamma Kristine Haddal er altså manager, mens mormor Elsa Kleppe tar seg av regnskapet.

Pengene går til dels inn på Warholms fondskonto hos Norges Friidrettsforbund, dels har han aksjeselskapet «Sunn vekst». Toppidrettsutøvere har en egen skatteordning som gjør at pengene kan settes på et fond hos særforbundet - og så tas ut over seks år etter at karrieren er over. Ordningen innebærer altså en utsettelse av skatten.

For 2019 hadde Warholm en skatteformue på nesten 6,4 millioner. Mens det han setter inn i fondet, ikke inntektsbeskattes øyeblikkelig, må han betale eventuell formueskatt av det som står i fondet.

Med gullet natt til tirsdag blir Karsten Warholm enda mer attraktiv blant både sponsorer og stevnearrangører. For sponsorene er det også positivt at mesterskapene står i kø de nærmeste årene:

2022 VM Eugene.

2022 EM München.

2023 VM Budapest.

2024 OL Paris.

2024 EM Roma.

2025 VM (ukjent hvor).

GULL OG REKORD: Slik så Karsten Warholm ut da han så tiden 45,94 på gull-løpet tirsdag morgen. Foto: Bjørn S. Delebekk