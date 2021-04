Røper hva som skjedde i kulissene da de fryktet for Daniel-André Tandes liv

Da Daniel-André Tande falt i Planica, gikk hopplandslaget i kriseberedskap. Nå røper sportssjef Clas Brede Bråthen hva som skjedde i kulissene under de dramatiske timene i mars.

Sportssjef Clas Brede Bråthen og Daniel-André Tande kjenner hverandre godt etter mange års samarbeid. Her i forbindelse med et pressetreff i 2017. Tom Kolstad

Klokken var rundt 05.00 da Clas Brede Bråthen merket at telefonen ringte. Han var midt oppe i sine mest intense døgn som sportssjef for det norske landslaget. I flere dager hadde han vært på sykehuset sammen med hopper Daniel-André Tande (27), som var i kunstig koma etter et fall i skiflyvningsbakken Planica.

Bråthen kikket på displayet. Anropet kom fra Tomi Trbovc, en slovensk mediekoordinator som hadde vært i kontakt med sykehuset Tande lå på. Den norske hoppsjefen løftet telefonen opp mot øret.

– Clas, husker du at jeg sa at dette kom til å gå bra?

– Ja, jeg kan knapt huske at du har sagt noe annet, sa Bråthen håpefullt.

– Daniel har snakket. Han kjenner igjen mammaen sin. Dette har gått bra, sa Trbovc.