Drømmekveld for Vinicius - «juniorfeil» av Liverpool

(Real Madrid - Liverpool 3–1) Vinícius Júnior (20) var kampens gigant da Real Madrid utnyttet svakt forsvarsspill fra Liverpool ved flere anledninger.

– Det er stort å vinne. Sesongens beste øyeblikk, sier Vinícius om seieren ifølge Marca.

Vinícius sørget for 1–0 i 27. minutt av den første kvartfinalen i Champions League. Toni Kroos slo en strålende ball i bakrommet til brasilianeren, som var trygg alene med keeper.

Vinícius utnyttet et hull mellom Liverpool-forsvarerne Trent Alexander-Arnold og Nathaniel Phillips.

– Det er fryktelig. Jeg legger nesten mer skyld på Alexander-Arnold. Han skal ligge smalere. Juniorfeil, sier John Arne Riise, tidligere Liverpool-back, på Viasat.

– Vi ga bort ganske enkle mål, og ble straffet for det. Vi fortjente ingenting i kveld. Det eneste positive var at vi fikk et bortemål, sier Liverpool-back Andrew Robertson i et intervju med rettighetshaveren.

Marco Asensio økte til 2–0 i 36. minutt etter tabbe av Alexander-Arnold. Han headet en langpasning fra Kroos inn i farlig område. Dermed kom Asensio fri med Alisson Becker, og løste det elegant.

– Supertabbe, sier Jan Åge Fjørtoft, Viasat-ekspert, om Alexander-Arnolds involvering.

fullskjerm neste LÆREMESTER OG STJERNEELEV: Real Madrid-trener Zinedine Zidane må være fornøyd med det Vinícius Júnior viste i Champions League-kvartfinalen mot Liverpool. 1 av 3 Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

I forkant av målet ble Sadio Mané dyttet i bakken av Lucas Vazquez. Liverpool protesterte på at Mané ikke fikk frispark.

– Soleklart frispark, var dommen til ekspert Morten Langli på Viasat.

Viasats eksperter pekte på at Real Madrids Karim Benzema også burde hatt straffe før pause.

I TRØBBEL: Trent Alexander-Arnold hadde ingen hyggelig kveld i møte med Vinícius Júnior. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Liverpool reduserte rett etter hvilen. Et blokkert skudd fra Diogo Jota endte opp hos en umarkert Mohamed Salah, som enkelt satte inn 1–2.

Det tok derimot ikke lang tid før Real Madrid slo tilbake. Igjen ved Vinícius som avsluttet kontant etter fint forarbeid av Luka Modric. Igjen burde Vinícius burde vært bedre markert. Foruten målene var 20-åringen en konstant fare for Liverpool-forsvaret.

– Tre veldig billige mål Liverpool slipper inn, sier Langli.

– Det er amatørfeil. Det er noen taktiske blemmer du blir straffet for, mener Riise.

– Vi må være bedre i forsvar, men det handler ikke bare om den bakre fireren, men også hva de foran gjør, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Returen spilles på Anfield neste onsdag. I mellomtiden skal Real Madrid møte Barcelona lørdag, mens Liverpool tar imot Aston Villa.