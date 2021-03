Lek og moro erstatter Spania-tur for Viking: – Vi står solidarisk sammen med de andre klubbene

Det var smil og latter på Vikings trening torsdag. Den vanlige fotballøkten var byttet ut med lek og moro. Dette laget vant fotballhinderløypen: Viljar Vevatne, bak fra venstre, Trym Ur, Runar Hove, Iven Austbø (lurte seg med på bildet før han ble dyttet vekk av Hove), Sondre Auklend, foran fra venstre, Tommy Høiland og Joe Bell. Kjetil Flygind

Viking har ingen planer om å gjøre som Bodø/Glimt og reise til utlandet for å trene og spille kamper. Torsdag fikk spillerne i stedet et etterlengtet avbrekk i den evig lange sesongoppkjøringen her hjemme.

