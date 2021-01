Bekreftet: Frank Lampard sparket som Chelsea-manager

Frank Lampard mister jobben som manager for Chelsea.

SPARKET: Frank Lampard. Foto: TIM KEETON / POOL

Flere britiske medier meldte mandag formiddag at Frank Lampard var i ferd med å få sparken som Chelsea-manager. Senere mandag bekreftet klubben det på egne hjemmesider.

– Dette var en veldig vanskelig avgjørelse for klubben, særlig siden jeg har et strålende personlig forhold med Frank og jeg har den dypeste respekten for ham, sier klubb-eier Roman Abramovich til klubbens hjemmeside.

The Athletic hevder samtidig å vite at Thomas Tuchel tar over for Lampard. Den tyske treneren var sist trener for PSG, men fikk sparken et par dager før nyttårsaften

Chelsea-legenden ble ansatt som manager i klubben han selv står med over 600 kamper for i juli 2019.

I sin første sesong tok han Chelsea til en fjerdeplass, kun slått av Manchester-klubbene og den suverene ligamesteren Liverpool. I sommeren 2020 slo Lampard og Chelsea til med noen vanvittige signeringer. Inn dørene kom Thiago Silva, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Timo Werner og Kai Havertz.

Før han tok over som Chelsea-manager satt han i sjefsstolen i Derby. Der opplevde han blant annet å slå Leeds i en play off-kamp:

Til tross for den store pengebruken på å ruste opp stallen til den nåværende sesongen, har Chelsea ikke fått den positive effekten. Snarere motsatt. London-klubben har denne sesongen skuffet og ligger på 9. plass etter 19 kamper på 29 poeng.

Lampard fikk tilsammen 84 kamper i sjefsstolen som Chelsea-manager. På de kampene har Chelsea vunnet 44 kamper, spilt 15 kamper uavgjort og tapt 25.

José Mourinho er den siste manageren som har over 1000 dager i sjefsstolen for Chelsea. Da han var ferdig i klubben i 2007 var det nemlig etter 1176 sammenhengende dager.

Siden den gang har Avram Grant (247 dager), Luiz Felipe Scolari (223), Guus Hiddink (139), Carlo Ancelotti (690), André Villas-Boas (247), Robert Di Matteo (261), Rafa Benitez (220), Mourinho (899, ny periode), Hiddink (192, ny periode), Antonio Conte (742) og Maurizio Sarri (351) prøvd seg som manager for Chelsea.

Frank Lampard fikk 571 dager, og er dermed siden Mourinho var ferdig i 2007, en av kun tre managere som har sittet i sjefsstolen i over et sammenhengende år i Chelsea.

