DIREKTE: Solskjær trenger seier for å holde følge med rivalen

4′ Om ikke Manchester United allerede var store favoritter mot et skadeskutt Soton-lag er de det i hvert fall nå.

4′ McTominay fortsetter.

3′ Det er i hvert fall ingenting å si på det røde kortet. TV-bildene viser McTominay med voldsomme knottemerker på innsiden av låret.

2 ′ Rødt kort! Alexandre Jankewitz - Southampton MARERITTSTART! Debutanten før direkte rødt kort etter å ha gått inn i McTominay med knottene først!

1. omgang

Kampen har startet

Spillerne har entret gressteppet på Drømmenes Teater. Avspark straks.

Et stort tap for Southampton at både Kyle Walker-Peters og Janik Vestergaard er ute med skade. I tillegg mangler flere andre faste navn. Dermed får vi et par nye ansikter i Kayne Ramsay på høyrebacken og Alex Jankewitz som får sin første seniorkamp fra start.

Anthony Martial henvises til benken også i denne kampen. Også Paul Pogba starter oppgjøret på benken.

Southampton XI (4-4-2): McCarthy - Ramsay, Bednarek, Stephens, Bertrand - Armstrong, Jankewitz, Ward-Prowse, Djenepo - Adams, Ings.

Manchester United XI (4-2-3-1): De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw - Fred, McTominay - Greenwood, Fernandes, Rashford - Cavani.

Lagene er inne.

Vertene satt stille i båten under Deadline Day i går, men Southampton forsterket laget med Takumi Minamino, som hentes inn på lån fra Liverpool. Denne kampen kommer kanskje litt for tidlig for driblefanten, men vi får se! Lagoppstillingene skal være rett rundt hjørnet.

Begge lag kommer til dette oppgjøret fra to kamper uten seier: Manchester United tapte for Sheffield United og spilte uavgjort mot Arsenal. Southampton har på sin side tapt for Arsenal og Aston Villa.

Forrige møte mellom disse to ble av det spennende slaget: The Saints ledet 2-0 til pause, før Manchester United satte i gang en vanvittig opphenting. Edinson Cavani kom inn fra benken og ble den store helten med to mål og én assist i det som endte med en 3-2-seier.

Manchester United er nummer to på Premier League-tabellen. Gjestene fra den engelske sørkysten er på 11. plass. Ole Gunnar Solskjærs menn kan komme à poeng med byrival Manchester City dersom de vinner her.