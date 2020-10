Norsk fotballs kriseplan: Eliteserie-runder kan måtte flyttes til 2021

Norges Fotballforbund planlegger for at årets fotballsesong må strekkes til januar neste år. Molde er klubben som er mest presset på tid.

TØFT PROGRAM: Moldes Ohi Omoijuanfo og Bodø/Glimts Brede Moe på Aker Stadion i Molde. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

NFF fikk nei til unntak fra karantenereglene for elitefotballen. Dermed er det fremdeles fare for at kamper må utsettes, noe som skjedde da hele Viking-troppen ble satt i karantene etter at Veton Berishas positive corona-test.

Siste serierunde i Eliteserien er terminfestet 19. desember. Tre dager senere spilles play off-oppgjøret mellom lag nummer fjorten i Eliteserien og vinneren av kvaliken i Obosligaen.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF sier at det er særlig Molde-kampene som kan sørge for drastiske endringer i kampprogrammet. Molde har nemlig ikke midtuker ledige på grunn av spill ute i Europa. Om det blir smitte i Molde-leiren eller hos motstandere som de skal møte har NFF to muligheter for å likevel fullføre sesongen.

Fakta Gjenstående kamper for Molde: 01.11: Mjøndalen (b) 05.11: Arsenal (b) 08.11: Kristiansund (h) 21.11: Stabæk (b) 26.11: Arsenal (h) 29.11: Haugesund (h) 03.12: Dundalk (h) 06.12: Rosenborg (b) 10.12: Rapid Wien (b) 13.12: Aalesund (h) 16.12: Odd (b) 19.12: Sarpsborg 08 (h) Les mer

– Plan A er å spille kampprogrammet som det nå er satt opp, uten at noen lag får noe smitte. Plan B er å flytte kamper til januar 2021, og plan C er å krympe inn hviletiden lagene har, sier Fisketjønn.

Kan få 48 timers hvile

Nåværende regelverk sier at norske lag skal ha minst 48 timer med hvile før neste kamp. I Norge har det vært en tradisjon med at lagene skal ha tre netter mellom kampene.

– Dette kan vi etter regelverket korte ned. Litt som de gjør i England i perioder. Det er skjørt og risikoen for smitte er betydelig, og det er jo også grunnen til at vi søkte om dette unntaket, sier Fisketjønn.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum sier klubben er ekstremt påpasselige.

– I den hjemlige serien får vi kampen utsatt, så om vi så spiller i romjulen, får vi gjøre det. Men i Europa risikerer vi at kampen ender 0-3, sier han.

Fakta Slik avsluttes Eliteserien 16. desember kl. 18.00: Sarpsborg 08-Sandefjord Aalesund-Strømsgodset Stabæk-Kristiansund Haugesund-Bodø/Glimt Start-Brann Odd-Molde Viking-Vålerenga Roseborg-Mjøndalen 19. desember kl. 18.00: Kristiansund-Haugesund Molde-Sarpsborg 08 Bodø/Glimt-Viking Sandefjord-Rosenborg Strømsgodset-Stabæk Mjøndalen-Aalesund Vålerenga-Start Brann-Odd Les mer

Vil ikke rokke på de to siste rundene

Klubben har levd i et smittevernsregime siden det ble åpnet for kontakttrening i mai.

– Vi gjør ikke noe ekstra nå enn tidligere, men vi er kanskje enda mer påpasselige at retningslinjene etterfølges. A-lag og sport er veldig isolert. Vi er strenge med besøk på stadion og møter. Det har knapt vært et eneste tilfelle av corona i Molde, sånn sett er vi heldige, men vi må være stramme, sier sjefen for klubben med seks poeng etter to kamper i Europa League.

I norsk fotball har det vært viktig å få gjennomført de to siste serierundene på rettferdig grunnlag. Der har alle kampene derfor et tidspunkt som er helt likt.

– Det er viktig at de går som planlagt. Ingenting er imidlertid hugget i sten, men det er viktig fair play. Vi vil ikke rokke med lagene som kjemper om spill ute i Europa og en kamp om nedrykk, forteller Fisketjønn.

Han peker på at haller både på vestlandet og østlandet kan benyttes om det blir kamper i januar.

Kontrakter som utløper ved nyttår

En annen problematikk som kan oppstå ved at kamper flyttes til januar 2021 er kontraktssituasjoner i klubbene. Flere klubber har spillere som har kontrakt til og med 31. desember 2020.

– Der kom FIFA med en oppfordring tidligere i år. Klubb og spiller oppfordres til å gå i dialog for å forlenge kontrakten til og med siste kamp i sesongen er spilt. Dette har skjedd i andre nasjoner hvor kontrakter har gått ut 1. juli. Dette er noe jeg tipper både klubber og spillere er interesserte i å benytte seg av, sier Fisketjønn.

Han forteller også at det vil være uaktuelt å droppe nedrykk. Han mener at klubbene har konkurrert på rettferdig vis gjennom sesongen, og at de derfor ikke ser en grunn til at man skal droppe nedrykk.