Rosted ble fly forbannet da han ble utvist: Knuste glassdør i sinne

Den norske midtstopperen Sigurd Rosted knuste en glassdør i sinne etter å ha blitt utvist da Brøndby tapte 2-3 mot Midtjylland lørdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sigurd Rosted tente på alle plugger da han ble utvist lørdag. Foto: Fredrik Hagen

Rosteds voldsomme reaksjon skaper overskrifter i danske medier, og tabloiden B.T. skriver at Rosted rett og slett gikk amok.

Etter å ha ledet 2-0 og sett Midtjylland kjempe seg tilbake til 2-2, fikk Rosted nemlig sitt annet gule kort for dagen da han gikk i kroppen på en Midtjylland-spiller som stormet fremover.

Det likte stopperen dårlig. Han var så rasende at han knuste en glassdør i spillertunnelen da han slo hånden i den på vei inn i garderoben.

TV-bildene fanget ikke selve situasjonen, men viste først den knuste døren og så Rosted mens han sto med en bandasje rundt hånden.

– Jeg angrer ikke. Det var frustrasjon, og så ender det sånn, sa Rosted ifølge B.T. til Canal 9 etter kampen.

Vondt ble til verre for Brøndby etter at Rosted ble utvist, for til slutt vant Midtjylland kampen 3-2 etter et selvmål av keeper Marvin Schwäbe rett før slutt.

(©NTB)